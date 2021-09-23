Meryem Uzerli gençlik fotoğrafını paylaştı, takipçileri mest oldu!

Sosyal medyada aktif olan ve takipçileri için sık sık fotoğraf paylaşan Uzerli, gençlik yıllarından bir kare yayınladı. Uzerli'nin gençlik fotoğrafı takipçilerinden tam not aldı.

Uzun bir süredir ekranlarda olmayan ve Almanya'da yaşayan Meryem Uzerli, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne oldu.

Lara adında bir kızı olan ve ikinci kez annelik heyecanı yaşayan Uzerli'nin adı sık sık dizi projeleri ile anılıyor ancak oyuncu herhangi bir proje için el sıkışmadı.

Oyuncunun ekranlara ne zaman döneceği bilinmezken, sosyal medyayı ise diğer ünlü isimlere göre oldukça aktif kullanıyor.

Güzelliği ile dikkati çeken Uzerli, Instagram'ın hikaye kısmından gençlik yıllarına ait bir kareyi yayınlandı.

İŞTE MERYEM UZERLİ'NİN 23 YAŞINDAKİ HALİ

Meryem Uzerli, yıllar önce çektirmiş olduğu karesini #tbt notuyla sosyal medya sayfasından paylaştı.

Uzerli, paylaştığı kare ile takipçilerini 15 sene önceye götürdü. Oyuncunun 23 yaşında çektirdiği kare takipçilerinin beğenisini kazandı.