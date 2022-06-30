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    Meryem Uzerli sere serpe güneş banyosu yaptı, dekoltesi nefes kesti! 'Sultanları dize getirirsin'

    Ekranlara geri dönme hazırlığında olan Meryem Uzerli, bir dergiye verdiği pozlarıyla beğeni topladı. Fiziği ve dekoltesiyle dikkat çeken Uzerli, güzelliğiyle yorum yağmuruna tutuldu.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2022 - 16:07
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    Meryem Uzerli sere serpe güneş banyosu yaptı, dekoltesi nefes kesti! 'Sultanları dize getirirsin'

    Almanya’da doğup büyüyen ve Muhteşem Yüzyıl dizisinden sonra ünü Türkiye sınırlarını aşan Meryem Uzerli, "Hürrem Sultan" olarak nam saldı.

    Tükenmişlik sendromu ile mücadele eden ve zorlu bir süreç geçiren Meryem Uzerli, yeniden setlere dönüş yapıyor.

    Bir süredir ekranlardan uzak olan Meryem Uzerli, Disney Plus'ta bir projede yer almaya hazırlanıyor.

    Lara ve Lily adında iki kızı olan 38 yaşındaki ünlü oyuncu, oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de dillere destan.

    Meryem Uzerli sere serpe güneş banyosu yaptı, dekoltesi nefes kesti! Sultanları dize getirirsin #1

    Güzelliği mest etti

    Sosyal medyayı aktif kullanan Meryem Uzerli, son paylaşımlarıyla dikkat çekti. Bir dergiye poz veren Uzerli, mayosuyla güneş banyosu yaptı.

    Göğüs dekoltesiyle akılları baştan alan ünlü oyuncuyu gören, yorum yapmadan geçemedi.

    Oldukça fit görünen ve güzelliğine güzellik katan Meryem Uzerli, takipçilerinden tam not aldı.

    Meryem Uzerli sere serpe güneş banyosu yaptı, dekoltesi nefes kesti! Sultanları dize getirirsin #2

    Meryem Uzerli sere serpe güneş banyosu yaptı, dekoltesi nefes kesti! Sultanları dize getirirsin #3

    Meryem Uzerli sere serpe güneş banyosu yaptı, dekoltesi nefes kesti! Sultanları dize getirirsin #4

    Meryem Uzerli sere serpe güneş banyosu yaptı, dekoltesi nefes kesti! Sultanları dize getirirsin #5


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