Meryem Uzerli sere serpe yatağa uzandı, delici bakışlarıyla yıktı! 'Kılıç gibi keskin Hürrem..'

Hürrem Sultan karakteri ile tanıdığımız Meryem Uzerli, sosyal medya hesabından verdiği yatak pozları ile gündeme geldi. Uzerli'nin pozlarına ve delici bakışlarına yorum yağdı.

12 Ağustos 1983 yılında dünyaya gelen Meryem Uzerli, Schauspiel Studio Frese'de oyunculuk ve tiyatro eğitimi aldı.

Almanya'da birçok projede yer alan Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl dizisinde yer alarak ününe ün kattı ve dünya çapında tanındı.

Hayat verdiği Hürrem Sultan karakteri sayesinde büyük bir kitleye ulaşan Uzerli, kısa bir süreliğine ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine konuk oldu.

Türkiye'de Gecenin Kraliçesi, Annemin Yarası, Cingöz Recai, Öteki Taraf ve Kovan gibi yapımlarda yer alan Uzerli, şu sıralar Almanya'da yaşıyor.

İki çocuğu ile birlikte Almanya'da yeni bir hayat kuran Meryem Uzerli, sık sık iş anlaşmaları için İstanbul'a geliyor.

Geçtiğimiz günlerde de İstanbul'a gelen ve çektirdiği karelerini peş peşe yayınlayan Uzerli'den yeni fotoğraflar geldi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle rekor kıran Uzerli'ye çok sayıda yorum yapıldı.

Meryem Uzerli'den yatakta şov

Güzel oyuncu leopar desenli kıyafetiyle sosyal medya üzerinde kamera karşısına geçti. Sarı saçları ve masmavi gözleri ile adeta şov yapan Uzerli, delici bakışlar atmayı ihmal etmedi.

Saçlarını savurduğu karelerini gören hayranları, "Hürrem Sulan kalbimizi yaktın" , "Kılıç gibi keskinsin Hürrem" yorumlarını yapmadan geçemedi.

Zamanını kızları ile geçiren ve kızlarının güzelliği ile sıklıkla gündem olan Uzerli'nin yeniden ekranlarda yer alıp almayacağı ise merak edilmeye başlandı.