Meryem Uzerli tesettüre girdi, o kareler sosyal medyayı salladı: "Maşallah çok yakışmış" Güzel isim Meryem Uzerli'nin tesettürlü kareleri ortaya çıktı. Uzerli'nin beyaz şal taktığını görenler, "Gözlerine beyaz çok yakışmış" demeden geçemedi. Uzerli'nin bu halleri ise Suudi Arabistan ziayretinde ortaya çıktı.

12 Ağustos 1983 tarihinde Almanya Hessen'in Kassel Şehri'nde dünyaya gelen Meryem Uzerli, 2000'den 2003'e kadar Hamburg'daki Schauspiel Studio Frese'de oyunculuk eğitimi aldı.

Mezun olduktan sonra birkaç Alman yapımında küçük rollerde yer alan Uzerli, asıl ününü Türkiye'de kazandı.

Timur Savcı'nın yapımcılığını üstlendiği ve senaryosunu Meral Okay'ın ölümünün ardından Yılmaz Şahin'in yazdığı Muhteşem Yüzyıl, Meryem Uzerli'nin dönüm noktası oldu.

Meryem Uzerli, bu dizide Hürrem Sultan karakterine hayat verdi ve dünya çapında tanınan bir isim haline geldi.

2013 yılında Türkiye'den ayrılan ve ilk kızı Lara'yı dünyaya getiren Uzerli, 8 Ocak 2021 tarihinde ikinci kız çocuğunu dünyaya getirdi.

Instagram hesabında yeni doğan bebeğinin isminin Lily Koi olduğunu duyuran oyuncu, sık sık da sosyal medya hesabındna paylaşım yapıyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarına tesettürlü karelerini de ekleyen Uzerli, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Meryem Uzerli'nin tesettürlü kareleri

Son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alan Mweryem Uzerli, sık sık seyahat ediyor.

İşleri için seyahat eden Uzerli, gittiği yerleren çektirdiği kareleri de sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Uzerli, Suudi Arabistan ziyareti sırasında tesettür taktı ve bunu da sosyal medyadan yayınladı.

Meryem Uzerli bir kozmetik markasının yüzü olduğunu söyledi ve testtürlü karesiyle herkesi büyüledi. Güzel ismin beyaz tercih etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.