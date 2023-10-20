Meryem Uzerli ve kızının benzerliği sosyal medyayı salladı! Tıpkı annesi.. Hürrem Sultan karakteriyle tanınan Meryem Uzerli kızı Lara ile poz verdi. Ünlü oyuncunun kızının annesine olan benzerliğini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

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Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Meryem Uzerli sosyal medya pozları ile gündeme geldi.

Lara ve Lily Koi isminde iki kızı bulunan Meryem Uzerli Almanya'da yaşıyor. Şimdilerde Amerika'da bulunan Meryem Uzerli Instagram'dan paylaştığı kareler ile beğeni topladı.

Meryem Uzerli, kızı Lara ile birlikte çektirdiği New York pozunu Instagram hesabından takipçilerinin beğenisini sundu.

İşte Meryem Uzerli ve kızı Lara'nın New York pozu..

Meryem Uzerli ve kızı Lara'nın bu pozu kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Lara'nın annesine olan benzerliği sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Meryem Uzerli'nin takipçileri bu kareye yüzlerce yorum yaptı.

40 yaşında olan Meryem Uzerli Uzerli, 2013 yılında Türkiye'den ayrıldıktan sonra kendisini aldattığını öğrendiği erkek arkadaşı Can Ateş ile ayrıldığını açıklamıştı.

Ünlü oyuncu hamile olduğunu ve çocuğunu doğurmak istediğini söyledi. Şubat 2014'te Lara isimli kızı dünyaya geldi.

Meryem Uzerli 8 Ocak 2021 tarihinde ikinci kız çocuğunu dünyaya getirdi. Instagram hesabında yeni doğan bebeğinin isminin "Lily Koi" olduğunu duyuran Uzerli çocuğunun babasını belirtmemişti.