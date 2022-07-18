Meryem Uzerli yatakta bir sağa bir sola dönünce... 'İmparatorluk dayanmaz'

Meryem Uzerli yatakta bir sağa bir sola dönünce... 'İmparatorluk dayanmaz'

Meryem Uzerli'nin Instagram hesabından yayınladığı yatak pozları binlerce beğeni aldı.

Almanya doğumlu Meryem Uzerli, Türkiye'ye adım attığı günden beri kopamadı...

Muhteşem Yüzyıl dizisinden sonra ünü Türkiye sınırlarını aşan Meryem Uzerli, "Hürrem Sultan" olarak hafızalara kazındı.

Tükenmişlik sendromu ile mücadele eden ve zorlu bir süreç geçiren Meryem Uzerli, yeniden setlere dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Yatakta peş peşe pozlar

Lara ve Lily adında iki kızı olan 38 yaşındaki ünlü oyuncu, oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de dikkat çekiyor.

Dergi çekimi için yatağa geçen Meryem Uzerli, birbirinden cesur pozlara imza attı.

Instagram hesabından o kareleri yayınlayan Uzerli, takipçilerini adeta mest etti.

Binlerce yorum ve beğeni alan fotoğraflara "Sultanım", "Maşallah", "Mucizesin", "Mükemmel kadın" yorumları geldi.