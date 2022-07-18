Petrol
105.29
4.08%
Euro
17.7811
1.31%
Dolar
17.4441
0.25%
Altın
963.33
0.78%
Borsa
2444
2.59%
Bitcoin
385.187
4.68%
BTXN Coin
7.44
0.94%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Meryem Uzerli yatakta bir sağa bir sola dönünce... 'İmparatorluk dayanmaz'

    Meryem Uzerli'nin Instagram hesabından yayınladığı yatak pozları binlerce beğeni aldı.
    • Haber Merkezi
    • 18.07.2022 - 17:20
    • Güncelleme : 18.07.2022 - 17:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Meryem Uzerli yatakta bir sağa bir sola dönünce... 'İmparatorluk dayanmaz'

    Almanya doğumlu Meryem Uzerli, Türkiye'ye adım attığı günden beri kopamadı...

    Muhteşem Yüzyıl dizisinden sonra ünü Türkiye sınırlarını aşan Meryem Uzerli, "Hürrem Sultan" olarak hafızalara kazındı.

    Tükenmişlik sendromu ile mücadele eden ve zorlu bir süreç geçiren Meryem Uzerli, yeniden setlere dönüş yapmaya hazırlanıyor.

    Yatakta peş peşe pozlar

    Lara ve Lily adında iki kızı olan 38 yaşındaki ünlü oyuncu, oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de dikkat çekiyor.

    Dergi çekimi için yatağa geçen Meryem Uzerli, birbirinden cesur pozlara imza attı.

    Instagram hesabından o kareleri yayınlayan Uzerli, takipçilerini adeta mest etti.

    Binlerce yorum ve beğeni alan fotoğraflara "Sultanım", "Maşallah", "Mucizesin", "Mükemmel kadın" yorumları geldi.

    Meryem Uzerli yatakta bir sağa bir sola dönünce... İmparatorluk dayanmaz #1

    Meryem Uzerli yatakta bir sağa bir sola dönünce... İmparatorluk dayanmaz #2

    Meryem Uzerli yatakta bir sağa bir sola dönünce... İmparatorluk dayanmaz #3

    Meryem Uzerli yatakta bir sağa bir sola dönünce... İmparatorluk dayanmaz #4


    İlginizi Çekebilir

    7 gündür bulunamayan gencin cep telefonu incelemeye alındı
    3. Sayfa

    7 gündür bulunamayan gencin cep telefonu incelemeye alındı

    2022 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası ne zaman? İşte rakipler...
    Voleybol

    2022 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası ne zaman? İşte rakipler...

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir