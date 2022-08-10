Meryem Uzerli'den milyon dolarlık poz! Rus kozmetik firmasının yüzü oldu...

Meryem Uzerli'den milyon dolarlık poz! Rus kozmetik firmasının yüzü oldu...

Muhteşem Yüzyıl dizinde "Hürrem Sultan" karakteriyle ününe ün kata Meryem Uzerli, Rus kozmetik firmasının yüzü oldu. Güzel oyuncunun reklamdan aldığı ücret dudak uçuklattı.

1983 yılında Almanya'da dünyaya gelen Meryem Uzerli, bir dönemin sevilen dizisi Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan karakteriyle tanındı.

Güzelliği ve konuşma tarzıyla herkesin beğenisini toplayan başarılı oyuncu, diziden ayrılma kararı almıştı.

Uzerli'nin o dönem, diziden ayrılma nedeninin "tükenmişlik sendromu" olduğu söylenmişti.

Diziden ayrıldıktan sonra Almanya'ya giden oyuncudan kısa bir süre içinde hamilelik haberi gelmişti.

Hürrem Sultan karakteriyle tanınan ve geniş kitlelere ulaşan Uzerli'nin 2 kız çocuğu bulunuyor.

Meryem Uzerli, çocuklarını Almanya'da büyütüyor.

Bir zamanlar oyunculuğuyla dillerden düşmeyen Meryem Üzerli, şimdilerde sosyal medya pozlarıyla adından söz ettirmeye başladı.

Canlandırdığı "Hürrem Sultan" karakteriyle şöhreti Ortadoğu ve Rusya gibi ülkelere de yayılan Meryem Uzerli, şöhretine şöhret katıyor.

Milyon dolarlık kareler görücüye çıktı

Takvim'de yer alan habere göre; geçtiğimiz aylarda Rusya'nın en gözde kozmetik firmalarından birinin marka yüzü olan güzel oyuncunun reklamı, görücüye çıktı.

Çekimleri Dubai'de yapılan reklam karşılığında Meryem Uzerli, 1 milyon dolar yani yaklaşık 18 milyon TL kazandığı iddia edildi.

Reklamdan kareleri sosyal medya hesabından da paylaşan Uzerli, bunun için de ekstra 100 bin dolar daha ücret aldı.

Doğal güzelliğiyle göz dolduran Uzerli'nin kırmızı elbisesiyle verdiği pozlar ise takipçilerinin ilgi odağı oldu.