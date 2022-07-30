Meryem Uzerli'den sütyensiz poz!

Sosyal medya hesabından paylaştığı son karelerle rekor kıran Meryem Uzerli, hayranlarından binlerce yorum ve beğeni aldı.

12 Ağustos 1983 yılında Almanya Hessen'in Kassel Şehri'nde dünyayay gelen Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl sayesinde tanındı.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan karakterine hayat veren Meryem Uzerli, geniş kitlelere adını duyurdu.

Bu dizinin akabinde, 2016-2017 yılları arasında Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da konuk olarak yer aldı.

Öteki Taraf ve Kovan projelerinde de yer alan Uzerli, kızı Lara'yı dünyaya getirmek için Almanya'ya gitti.

Almanya'da yaşamını sürdüren ancak projeler için Türkiye'ye gelen Uzerli, 3 Eylül 2020 tarihinde ikinci kez hamile olduğunu açıkladı.

Instagram hesabında yeni doğan bebeğinin isminin Lily Koi olduğunu duyuran Uzerli, fotoğraflarıyla sosyal medya alemini sallıyor.

Sütyensiz poz veren ve sosyal medya hesabından bu kareleri paylaşan Meryem Uzerli, yorum ve beğeni rekoru kırdı.

Meryem'den cesur pozlar

Güzel oyuncu Meryem Üzerli, sütyensiz poz verdi. Göğüslerini yelpaze ile kapattığı poza çok sayıda beğeni geldi.

Instagram'daki binlerce takipçisini yeni kareleri ile mest eden Meryem, güzelliğini bir kez daha kanıtladı.

İki çocuk annesi oyuncu için, "Aklımızı başımızdan aldın" tarzında yorumlar geldi.