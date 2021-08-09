Mesleği bambaşka ama yüzü aynı! İşte Acun Ilıcalı'nın tek kardeşi...

Acun Ilıcalı'nın en az kendisi kadar başarılı olan ve gözlerden uzak bir hayat süren ağabeyi Ömer Cenker Ilıcalı, mesleği ve kardeşine olan benzerliğiyle şaşırtıyor.

TV8 kanalının sahibi iş insanı Acun Ilıcalı, ailesi de merak konusu olan isimlerden...

Anne ve babasını yıllar evvel bir trafik kazasında kaybeden Ilıcalı'nın, Ömer Cenker adında bir ağabeyi de bulunuyor.

Acun Ilıcalı, ağabeyiyle sosyal medya hesabından herhangi bir paylaşımda bulunmuyor.

Televizyondan uzak bir yaşam süren, sosyal medya kullanmayan ve başarılı bir kariyere sahip olan ağabey Ömer Cenker Ilıcalı, mesleği ve kardeşine olan benzerliğiyle gündeme geldi.

ÖMER CENKER ILICALI KİMDİR

1967 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Ilıcalı, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Ilıcalı, uzmanlığını da yine aynı okuldan aldı.

ABD Albert Nemeth Lazer Merkezi'ne gitti. Ulusal ve uluslararası birçok konferansa katılan Ilıcalı, yerli ve yabancı yayınlarda yazılar da kaleme almıştır.

İşte Acun Ilıcalı'nın ağabeyi Ömer Cenker Ilıcalı...