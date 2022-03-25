Mesleğiyle İbo'nun canını çok yakmıştı! Arka Sıradakiler'in Sibel'i son haliyle şok etti

Mesleğiyle İbo'nun canını çok yakmıştı! Arka Sıradakiler'in Sibel'i son haliyle şok etti

Arka Sıradakiler dizisinde canlandırdığı Sibel karakteriyle hafızalara kazınan Deniz Sarıbaş, adeta sırra kadem bastı. 40 yaşındaki Sarıbaş'ın son hali, görenleri şaşırttı.

Yapımcılığını Birol Güven'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Hamdi Alkan'ın oturduğu Arka Sıradakiler dizisi, bir döneme damga vuran yapımlar arasında yerini koruyor.

Konusu ve karakterleri ile seyircisinin beğenisini kazanan Arka Sıradakiler,2007-2012 yılları arasında öğrenci-öğretmen ve hayat üçgenini ekranlara taşıdı.

Lise konseptli dizide karakterlerin hayat mücadeleleri ile her bölümde başka bir ders verildi.

Dizide, popüler arkadaş grubunun içerisindeki "Sibel" karakteri ise başına gelenler ile dikkat çeken karakterlerden biri oldu.

İbo ile sevgili olan Sibel, para kazanmak için eskortluk yapıyordu. Mesleğinin ortaya çıkmasıyla çiftin arası bozuldu ve Sibel kayıplara karıştı. İbo ise aşk acısıyla hayatına devam etti.

Sibel karakterine ise Deniz Sarıbaş hayat vermişti. Sarıbaş, Arka Sıradakiler'in ardından 2014 yılında "Reaksiyon" dizisinde yer aldı.

Şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat süren Deniz Sarıbaş'ın son hali ise merak konusu.

SESSİZCE EVLENDİ, EKRANLARDAN UZAKLAŞTI

Deniz Sarıbaş'ın Instagram hesabına bakanlar, soyadının değiştiğini görüyor.

Sosyal medya hesabında "Deniz Sarıbaş Armutçu" yazan oyuncunun evlendiği ortaya çıktı.

Yıllardır ekranlarda görünmeyen güzel oyuncunun yalnızca 5 bin civarında takipçisi bulunuyor. Özel hayatını gizli tutan oyuncunun profil fotoğrafı ise hayranlarını şaşırtıyor.

Şimdilerde 40 yaşında olan Sarıbaş, geçen yıllara rağmen güzelliğinden bir şey kaybetmemiş.

Arka Sıradakiler'in Sibel'i Deniz Sarıbaş'ın fan hesaplarından paylaşılan son fotoğraflara göre ise, oyuncu vaktinin büyük bir kısmını doğada geçiriyor.

İşte Deniz Sarıbaş'ın son hali...