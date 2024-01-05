Meslekleri şaşırttı! İşte ünlü fizikçi Stephan Hawking'in çocukları... Dünyaca ünlü fizik teorisyeni Stephen Hawking, 14 Mart 2018'de dünyaya gözlerini yumdu ancak geride 3 çocuğu kaldı. Hawking'in çocukları şimdi ne yapıyor, meslekleri neler ve nasıl görünüyorlar merak konusu oldu. İşte Robert, Lucy ve Timothy Hawking...

ensonhaber.com

Yüzyıla damgasını vuran bilim insanı Stephen Hawking, fizikçi, kozmolog, astronom, teorisyen ve yazardı.

Einstein'dan bu yana dünyaya gelen en parlak teorik fizikçi olarak kabul edilen Hawking, Oxford'tan mezun oldu.

Muhteşem bir kariyer çizen ve zekasını işine adayan ünlü fizikçi, evrenin temel ilkeleri üzerine çalıştı.

21 yaşındayken ALS hastalığına yakalanan Stephen Hawking'in sinir sistemi felç oldu ve geri kalan ömrünü tekerlekli sandalyede geçirdi.

3 çocuk babası

Tekerlekli sandalyesinden özel bir yazılımla iletişim kurarak bilim tarihini değiştiren Hawking, aşık olmaktan da vazgeçmedi.

Stephen Hawking'in ilk eşi Jane ile üniversite yıllarında tanıştı ve 1964'te evlendi.

Düğününde ancak baston yardımıyla ayakta durabilen Stephen'ın en büyük destekçisi Jane Wilde oldu. Çift, 3 çocuk dünyaya getirdi.

1967'de Robert adını verdikleri bir erkek, 1970'de de Lucy ismini koydukları bir kızları oldu. Hawking, 1979 yılında bir kez daha baba oldu.

İşte son halleri

Robert Hawking şimdilerde 56 yaşında ve yazılım mühendisi,

Lucy Hawking, 53 yaşında ve Londra'da yaşayan bir gazeteci-yazar,

Timothy Hawking ise 44 yaşında ve pazarlamacı.