Petrol
111.51
3.78%
Euro
16.13
0.79%
Dolar
15.48
0.65%
Altın
921.76
-0.13%
Borsa
2419
1.18%
Bitcoin
479.162
5.46%
BTXN Coin
16.19
25.01%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çok bulutlu 20 C

    Messi'nin eşi Antonella Roccuzzo dekoltesiyle yıktı geçti! 'Bu nasıl şans be'

    Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Messi'nin çocukluk aşkı olan eşi Antonella Roccuzzo, son paylaşımıyla görenleri adeta mest etti. Göğüs dekoltesi dikkat çeken futbolcunun eşine beğeni yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2022 - 21:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Messi'nin eşi Antonella Roccuzzo dekoltesiyle yıktı geçti! 'Bu nasıl şans be'

    Dünya tarihinin en iyi futbolcularından olarak gösterilen Lionel Messi, uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı ve iki çocuğunun annesi Antonella Roccuzzo 2017 yılında dünya evine girdi.

    Birbirlerini çocukluklarından beri tanıyan Messi ve Roccuzzo, geçtiğimiz aylarda üçüncü çocuğunu da kucağına aldı.

    Messi'nin ailesi tüm dünyanın merak konusu olurken, eşi de en az kendisi kadar yakından takip ediliyor.

    19 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından genellikle ailesiyle paylaşım yapan Antonela Roccuzzo, bu sefer cesur pozuyla gündeme geldi.

    Messi'nin eşi dekolte verdi

    Arjantinli yıldız, eşi Antonella zamanının çoğunu sporda ve çocuklarıyla geçiriyor.

    Eşi Messi ile verdiği pozları sosyal medya hesabından sık sık paylaşan Antonela Roccuzzo, göğüs dekoltesiyle dikkat çekti.

    Beyaz büstiyeri ve pembe pantolonuyla poz veren Antonella Roccozzo, Instagram hesabından peş peşe iddialı kareleri yayınladı.

    34 yaşında ve 3 çocuk annesi olmasına rağmen fit vücuduyla adından söz ettiren Antonela Roccuzzo, kısa sürede 2 milyona yakın beğeni aldı.

    İşte Messi'nin eşinden cesur kareler...

    Messi nin eşi Antonella Roccuzzo dekoltesiyle yıktı geçti! Bu nasıl şans be #1

    Messi nin eşi Antonella Roccuzzo dekoltesiyle yıktı geçti! Bu nasıl şans be #2

    Messi nin eşi Antonella Roccuzzo dekoltesiyle yıktı geçti! Bu nasıl şans be #3


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz Borsa takip programı sayesinde zengin ol!
    MT5App

    Ücretsiz Borsa takip programı sayesinde zengin ol!

    Başakşehir'in hedefinde Cyle Larin var
    Transfer dosyası

    Başakşehir'in hedefinde Cyle Larin var

    Rambo Okan, Trabzonspor bayrağını köprüden indirdi
    Futbol

    Rambo Okan, Trabzonspor bayrağını köprüden indirdi

    Görüş Bildir