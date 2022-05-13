Messi'nin eşi Antonella Roccuzzo dekoltesiyle yıktı geçti! 'Bu nasıl şans be'

Messi'nin eşi Antonella Roccuzzo dekoltesiyle yıktı geçti! 'Bu nasıl şans be'

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Messi'nin çocukluk aşkı olan eşi Antonella Roccuzzo, son paylaşımıyla görenleri adeta mest etti. Göğüs dekoltesi dikkat çeken futbolcunun eşine beğeni yağdı.

Dünya tarihinin en iyi futbolcularından olarak gösterilen Lionel Messi, uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı ve iki çocuğunun annesi Antonella Roccuzzo 2017 yılında dünya evine girdi.

Birbirlerini çocukluklarından beri tanıyan Messi ve Roccuzzo, geçtiğimiz aylarda üçüncü çocuğunu da kucağına aldı.

Messi'nin ailesi tüm dünyanın merak konusu olurken, eşi de en az kendisi kadar yakından takip ediliyor.

19 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından genellikle ailesiyle paylaşım yapan Antonela Roccuzzo, bu sefer cesur pozuyla gündeme geldi.

Messi'nin eşi dekolte verdi

Arjantinli yıldız, eşi Antonella zamanının çoğunu sporda ve çocuklarıyla geçiriyor.

Eşi Messi ile verdiği pozları sosyal medya hesabından sık sık paylaşan Antonela Roccuzzo, göğüs dekoltesiyle dikkat çekti.

Beyaz büstiyeri ve pembe pantolonuyla poz veren Antonella Roccozzo, Instagram hesabından peş peşe iddialı kareleri yayınladı.

34 yaşında ve 3 çocuk annesi olmasına rağmen fit vücuduyla adından söz ettiren Antonela Roccuzzo, kısa sürede 2 milyona yakın beğeni aldı.

İşte Messi'nin eşinden cesur kareler...