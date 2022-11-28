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    Messi'nin eşi Antonella Roccuzzo 'fiziğe bak' dedirtti! 'Yine Messi'ciyiz'

    Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Messi'nin çocukluk aşkı olan eşi Antonella Roccuzzo, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündem oldu. 34 yaşındaki Roccuzzo, fiziğiyle dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2022 - 17:00
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    Messi'nin eşi Antonella Roccuzzo 'fiziğe bak' dedirtti! 'Yine Messi'ciyiz'

    Dünya tarihinin en iyi futbolcularından olarak gösterilen Lionel Messi, Dünya Kupası'nda adından söz ettiriyor.

    Kariyeriyle ön planda olan yıldız futbolcu Messi, özel hayatıyla da bir o kadar dikkat çekiyor.

    Messi, çocukluk aşkı ve iki çocuğunun annesi Antonella Roccuzzo 2017 yılında dünya evine girdi. Çiftin Thiago Messi, Mateo Messi Roccuzzo, Ciro Messi Roccuzzo adında 3 oğlu bulunuyor.

    Messi'nin ailesi tüm dünyanın merak konusu olurken, eşi de en az kendisi kadar yakından takip ediliyor.

    19 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından genellikle ailesiyle paylaşım yapan Antonela Roccuzzo, güzelliğiyle damga vuruyor.

    Messi'nin eşinden cesur kareler

    Arjantinli yıldızın eşi Antonella, zamanının çoğunu sporda ve çocuklarıyla geçiriyor.

    34 yaşında ve 3 çocuk annesi olmasına rağmen fit vücuduyla adından söz ettiren Antonela Roccuzzo, Instagram'dan güncel paylaşımlar yapıyor.

    Yaptığı sporun hakkını veren ve fiziği ile göz dolduran Roccuzzo, milyonlarca yorum ve beğeni alıyor.

    İşte Messi'nin eşinden cesur kareler...

    Messi nin eşi Antonella Roccuzzo fiziğe bak dedirtti! Yine Messi ciyiz #1

    Messi nin eşi Antonella Roccuzzo fiziğe bak dedirtti! Yine Messi ciyiz #2

    Messi nin eşi Antonella Roccuzzo fiziğe bak dedirtti! Yine Messi ciyiz #3

    Messi nin eşi Antonella Roccuzzo fiziğe bak dedirtti! Yine Messi ciyiz #4

    Messi nin eşi Antonella Roccuzzo fiziğe bak dedirtti! Yine Messi ciyiz #5

    Messi nin eşi Antonella Roccuzzo fiziğe bak dedirtti! Yine Messi ciyiz #6

    Messi nin eşi Antonella Roccuzzo fiziğe bak dedirtti! Yine Messi ciyiz #7

    Messi nin eşi Antonella Roccuzzo fiziğe bak dedirtti! Yine Messi ciyiz #8


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