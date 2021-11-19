Mest-i Aşk'ta yıldızlar geçidi! Hande Erçel, İbrahim Çelikkol, Halit Ergenç, Boran Kuzum, Bensu Soral...

Halit Ergenç, Hande Erçel, İbrahim Çelikkol, Selma Ergeç, Boran Kuzum, Bensu Soral ve Burak Tozkoporan'ı bir araya getiren Türk İran ortak yapımı Mest-i Aşk filminin ilk tanıtımı yayınlandı.

ENG Yapım Medya ile Semarya Film ortak yapımı Mest-i Aşk filminin çekimleri tamamlandı.

Yapımcılığını Mehran Borumand'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Hassan Fathi'nin oturduğu Mest-i Aşk'ın merakla beklenen ilk tanıtımı izleyicisiyle buluştu.

Mevlana'nın hayatına yönelik farklı bir bakış açışının getirileceği filmin başrollerini iki İranlı oyuncu Parsa Pirouzfar ve Shahab Husseini paylaşıyor.

ADETA YILDIZLAR GEÇİDİ

Parsa Piroufzar Mevlana Celaleddin Rumi'yi canlandırırken Cannes Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülü kazanan Shahab Husseini de Mevlana'nın can dostu Şems Tebrizi'ye hayat veriyor.

Mest-i Aşk filminde, Türkiye'nin yıldız oyuncuları da yer alıyor. Filmde, Hande Erçel 'Kimya Hatun', İbrahim Çelikkol 'İskender', Boran Kuzum 'Alaeddin', Selma Ergeç 'Kerra', Bensu Soral 'Meryem', Burak Tozkoporan 'Sultan Veled' karakterlerini canlandırıyor.

MEST-İ AŞK FİLMİNİN KONUSU

18 yaşındaki Kimya Hatun Mevlana ve Kerra Hatun tarafından evlat edinilmiştir. Kimya Hatun Mevlana'nın öğretisine gönül vermiş, maneviyat yönünden güçlü bir kadındır. Mevlana hayatta en çok sevdiği iki kişi olan Kimya Hatun ile Şemsi bir araya getirmek ister. Kimya Hatun sorgusuz sualsiz Şems ile evlenmeyi kabul eder. Şems'i tanıdıkça gönlünün büyüklüğünü, maneviyatının ne kadar yüksek olduğunu anlar. Ancak evliliklerinden kası süre sonra Şems hayatını kaybeder.

Aynı zamanda Hande Erçel'İn ilk sinema filmi olan Mest'i Aşk'ın çok yakında vizyona girmesi bekleniyor.

Mest-i Aşk Fragman VİDEO