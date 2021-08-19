Mesut Akusta'dan üzücü haber! Eşi duyurdu..

Teşkilat dizisinde rol alan Mesut Akusta, Ankara'da beynin kanaması geçirdi. Acil ameliyata alınan oyuncunun son durumuna ilişkin açıklama ise eşi Şafak Özbir'den geldi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde Mete karakterine hayat veren Mesut Akusta, dizinin yeni sezon çekimleri için Ankara'ya gitti.

Ankara'daki evinde beyin kanaması geçiren Akusta hastaneye kaldırılırken, durumu hakkında eşi bir paylaşım yaptı.

Eşi Şafak Özbir, oyuncunun durumuna ilişkin Instagram hesabından bir paylaşım yaparken, "Mesut Akusta'nın son durum nasıl?" sorusu gündeme geldi.

Peki, "Mesut Akusta'nın son durum nasıl?"

MESUT AKUSTA'NIN SON DURUMU NASIL?

Oyuncu Akusta'nın eşi Şafak Özbir Akusta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eşim Mesut Akusta bugün beyin kanaması geçirdi, acil ameliyata alındı. Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü ve başarılı geçti çok şükür.

Şu anda yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

Pek çok dizi ve sinema filminde rol alan Mesut Akusta, bir çocuk babası.

MESUT AKUSTA KİMDİR?

Mesut Akusta, 22 Şubat 1964 tarihinde Konya'da dünyaya geldi. İlkokulu burada bitiren Akusta, babası emekli olunca annesinin memleketi Ayfon’a gitti. 1976 yılında ortaokula burada devam etti.

Babası vefat edince 1985 yılında Ankara’ya giderek, Ankara’da halk eğitim merkezlerindeki kurslara gitti. Teknik ressamlık kursunu bitirdi. Sertifikayı almaya gittiği gün tiyatro kurslarına katılmaya karar verdi. 1985 yılında kendi imkanlarıyla Ankara’da tiyatro yapmaya başladı. 6 yılı çocuk tiyatrosu olmak üzere 1992 yılına kadar Ankara’da tiyatro yaptı.

1992′de İstanbul’a giderek Hadi Çaman Yedi Tepe Oyuncuları’na katıldı. 1993 yılında ilk dizisi “Şen Olasın Nuri Bey'de" oynadı.

Mesut Akusta, 1997 yılında sinemaya adım attı ve “Yanlış Saksının Çiçeği” filminde oynadı. “Her şey Çok Güzel Olacak”, “Eylül Fırtınası”, “Filler ve Çimen” adlı filmlerde rol aldı.

1997 yılında Nezihe Araz’ın yazdığı “Cahide” oyununda rol aldı. Daha sonra Fehim Paşa Konağı, Atları da Vurdular ve Şerefe Yirminci Yüzyıl adlı müzikallerde görev aldı. 2006 yılında Uğur Arslan’ın çok sevilen şiirinden yola çıkılarak Osman Yağmurdereli’in yapımcılığında senaryolaştırıldıktan sonra Hilal Saral yönetmenliğinde çekilen “Karagümrük Yanıyor” adlı dizi boy gösterdi.

Mesut Akusta ,2013 yılında “Karagül” dizisinde Ece Uslu, Yavuz Bingöl ve Hilal Altınbilek ile başrolleri paylaştı. Daha sonra Babil dizisinde rol almıştı.

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