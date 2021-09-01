Mesut Akusta'nın eşi Şafak Özbir yaşadığı zorluğu anlattı: Babam öldüğünde 20 şimdi 38..

Mesut Akusta'nın eşi Şafak Özbir sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Mesut’un hastaneye kaldırıldığı günü, neler yaşadığımı, nasıl Ankara’ya gittiğimizi nasıl anlatsam bilemiyorum" dedi.

Teşkilat dizisinde "Mete" karakterine hayat veren Mesut Akusta, çekimler için Ankara'ya geldi.

Usta oyuncu evinde düşerek beyin kanaması geçirdi ve 3 saat ameliyatta kaldı.

Ameliyatı başarılı geçen ve yoğun bakım sürecini atlatan Akusta, taburcu oldu.

Akusta'nın yanından bir an bile ayrılmayan eşi Şafak Özbir, duygularını sosyal medya hesabından dile getirdi.

Özbir'in yaptığı paylaşım yorum ve beğeni yağmuruna tutulurken, okuyanları ise duygulandırdı.

"NELER YAŞADIĞIMI NASIL ANLATSAM"

Şafak Özbir Instagram'da paylaştığı aile fotoğrafının altına şu notu düştü:

"Bugün tarihe bir baktım tam 13 gün geçmiş… Mesut’un hastaneye kaldırıldığı günü, neler yaşadığımı, nasıl Ankara’ya gittiğimizi nasıl anlatsam bilemiyorum. Orayı bir türlü toparlayamıyorum hala kafamda. Tek bildiğim 1 dakika sonramızın asla garantisi yok.

"Babam öldüğünde 20 yaşındaydım, Annem trafik kazası geçirip 1 ay yoğun bakımda kaldığında 27. Şimdi 38. Bu sonrasında yaşadığım en zorlu yoldu. Hem de anne olarak. Dilerim ki son olsun. O korkunun tarifi mümkün değil! Şimdi şu anıma ne kadar şükretsem az.





"13 GÜNDÜR TELEFONLARIM SUSMADI"

13 gündür telefonum iki dakikadan fazla çalmadan durmadı, mesaj kutum doldu taştı. Allah sevenlerden razı olsun. Arayan soran ,dua eden gelen giden tüm tanıdıklarım, dostlarım, sevdiklerim, ailem..

Tanımayıp ailesinden biri gibi dua edenlerim. Hakkınızı helal edin, iyi ki varsınız. Yalnız olmadığını bilmek kadar güzel şey var mı?

"Hayatta her şey bizler için, bu yollardan maalesef herkes bir şekilde geçecek, duam herkesin en kolay şekilde atlatması. Hepinizi çok seviyorum."

"GELDİ GEÇTİ"

Şafak Özbir'in bu paylaşımına Ali Özbir'in eşi Esra Erol yorum yaptı. Erol, "Canım benim geldi, geçti çok şükür. Sen iyi ol, güçlü ol biz hep yanındayız." ifadelerini kullandı.