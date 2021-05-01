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Mesut Özil, eşi Amine Gülşe'nin doğum gününü kutladı

Mesut Özil, eşi Amine Gülşe'nin doğum gününü kutladı

Birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşan Mesut Özil, "Mutlu yıllar hayatımın aşkı. Hep yanımda olduğun için teşekkürler. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum" diye yazdı.