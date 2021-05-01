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- Mesut Özil, eşi Amine Gülşe'nin doğum gününü kutladı
Mesut Özil, eşi Amine Gülşe'nin doğum gününü kutladı
Birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşan Mesut Özil, "Mutlu yıllar hayatımın aşkı. Hep yanımda olduğun için teşekkürler. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum" diye yazdı.
- Haber Merkezi
- 01.05.2021 - 13:09
- Güncelleme : 01.05.2021 - 13:44
2019'un haziran ayında evlenen Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ile oyuncu Amine Gülşe’nin mutlu evlilikleri sürüyor.
Kızı Eda'yı geçtiğimiz yıl mart ayında kucağına alan Amine Gülşe, 28 yaşına bastı.
Eşine bir demet kırmızı gül eşliğinde sürpriz yapan Mesut Özil, doğum gününü sosyal medyadan da kutladı.
"İYİ Kİ VARSIN"
Birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşan futbolcu, "Mutlu yıllar hayatımın aşkı. Hep yanımda olduğun için teşekkürler. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.
Gülşe ise eşinin paylaşımına, "Seni çok seviyorum" sözleriyle yanıt verdi.