Mesut Özil, Survivor'a mı gidiyor? Acun Ilıcalı'dan kafa karıştıran açıklama Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2024'ün 39. bölüm fragmanında dünyaca ünlü bir futbolcunun Survivor'a geleceğini söyledi. Bu açıklama sonrası akıllara gelen ilk isim Mesut Özil oldu.

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Survivor All Star 2024'ün yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı'nın verdiği bir haber izleyenleri heyecanlandırdı.

Acun Ilıcalı'nın dünyaca ünlü bir futbolcunun Survivor'a katılacağını söylemesi üzerine izleyenler bu futbolcunun kim olduğunu merak etmeye başladı.

Acun Ilıcalı'nın bu açıklamasının ardından akıllara gelen ilk isim Mesut Özil oldu.

Geçtiğimiz günlerde spor yaptığı görüntüleri paylaşan Mesut Özil değişimiyle şaşırtmıştı.

Acun Ilıcalı'nın bahsettiği ismin Mesut Özil olup olmadığı henüz bilinmezken sosyal medyada konu hakkında binlerce paylaşım yapıldı.

Birçok kullanıcı Acun Ilıcalı'nın bahsettiği ismin Mesut Özil olduğunu iddia etti.

Survivor All Star 2024 bugün akşam 39. bölümü ile ekrana gelecek. Dünyaca ünlü eski futbolcunun ilerleyen bölümlerde Survivor'a gelmesi bekleniyor.