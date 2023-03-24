Mesut Özil'in kayınvalidesi güzelliğiyle Amine Gülşe'yi solladı! "Anasına bak kızına al" Futbolu bırakmasıyla sevenlerini üzen Mesut Özil, kariyeri kadar özel hayatıyla da merak konusu. Mesut Özil'in güzeller güzeli eşi Amine Gülşe'nin annesini görenler, hayran kaldı. Anne-kızın benzerliği sosyal medyada beğeni topladı.

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir forması giyen Mesut Özil, futbolu bıraktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 34 yaşındaki Özil, derinlemesine düşündükten sonra profesyonel futbol kariyerini noktalama kararı aldığını duyurdu.

Futbol camiasını üzen haberin akabinde Mesut Özil'in kariyeri bir yana özel hayatı merak konusu oldu.

2019 yılında hayatını Amine Gülşe ile birleştiren Mesut Özil, şimdilerde 2 çocuk babası.

2014 Miss Turkey Güzeli seçilen Amine Gülşe, 6 Haziran 2019'da futbolcu Mesut Özil ile evlendi.

30 Mart 2020 tarihinde Londra'da Eda ismini koydukları bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Ela isimli ikinci kızları 26 Eylül 2022 tarihinde dünyaya geldi.

Mesut Özil'in biricik kayınvalidesi

İkilinin tanışmasını ise, Amine Gülşe’nin fotoğrafını gören ve çok beğenen Mesut Özil’in annesi sağladı.

Amine’yi bir bahaneyle Almanya’ya çağıran anne Özil, oğlu ile müstakbel gelininin tesadüfmüş gibi tanışmalarına vesile oldu.

Eşi Amine Gülşe'ye yaptığı pahalı jestlerle adından söz ettiren Özil, kayınvalidesi için de oldukça bonkör davranıyor.

Kayınvalidesi Gülter Gülşe'nin rahat etmesi için yeni bir ev satın alan Özil'in 12 milyon TL ödedi.

Güzellik genetik

Mesut Özil'in kayınvalidesi, Amine Gülşe'nin annesi Gülter Gülşe'yi görenler ise hayran kaldı.

Oldukça genç görünen ve Amine Gülşe ile tıpatıp benzeyen annesine "güzellik genlerden", "anasına bak kızını al", "Amine'den daha güzelsiniz" yorumları geldi.