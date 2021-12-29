Mete Gazoz'un kalbine 10'luk atış! Sevgilisi güzelliğiyle sosyal medyayı yıktı...

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olan genç milli okçu Mete Gazoz, katıldığı bir törende sevgilisi ile poz verdi. Başarılı okçunun sevgilisi Melike, güzelliği ile sosyal medyayı salladı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, Türkiye için başarılı ve tarihi rekorların kırıldığı bir dönem oldu.

Tokyo 2020, madalya sayısının en yüksek olduğu Olimpiyat Oyunları olurken, Türkiye bu olimpiyatlardan tam 13 madalya ile döndü.

Kadın boks ve okçuluk olmak üzere birçok alanda ilk kez madalya kazanan sporcular, başarılarıyla gururlandırdı.

Bu sporculardan birisi olan Mete Gazoz, okçuluk alanında altın madalyaya ulaştı ve göğsümüzü kabarttı.

Olimpiyatlardan döndükten sonra büyük bir törenle karşılanan Gazoz, birçok alanda ise ödüle layık görüldü.

Son olarak GQ Ödül Töreni'nde 'Yılın Sporcusu' ödülünü alan Mete Gazoz, geceye sevgilisi ile katıldı.

METE GAZOZ'UN GÜZELLER GÜZELİ SEVGİLİSİ MELİKE

GQ Ödül Töreni'ne beraber katıldığı sevgilisi Melike Ayvaz ile ilk kez basın karşısına çıkıp poz veren Mete Gazoz, sosyal medyada gündem oldu.

Okçuluk alanında gösterdiği başarıların ve aldığı ödüllerin dışında ilk kez sevgilisi ile gündeme gelen Gazoz için, sosyal medyada birçok yorum yapıldı.

"METE'Yİ KALBİNDEN VURDU"

Sosyal medyada, "Hep Mete oku vuracak değil ya, bu kez de Eros Mete'yi kalbinden vurmuş" yorumları yapılırken, çiftin uyumu ise göz doldurdu.

Melike Ayvaz'ı merak eden sosyal medya kullanıcıları, fotoğrafların paylaşıldığı sayfalara mesaj atarak kullanıcı adını sordu.

Grafikçi olan ve çizimleri ile dikkati çeken Ayvaz'ın, yaptığı çalışmalarda Mete Gazoz'a yer verdiği görüldü.

TOKYO'DA MADALYA KAZANAN SPORCULAR

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 50'si kadın, 58'i erkek toplam 108 sporcu 18 branşta temsil etti. Tokyo'da madalya alanlar ise şu şekilde;