Metecan James Birsen kimdir, hangi takımda oynuyor? Selin Ciğerci ile aşk yaşadığı iddia edildi!

Metecan James Birsen kimdir, hangi takımda oynuyor? Selin Ciğerci ile aşk yaşadığı iddia edildi!

Ses sanatçısı Onur Akay, Metecan James Birsen ile Selin Ciğerci'nin aşk yaşadığını iddia etti. Bunun üzerine, "Metecan James Birsen kimdir?" sorusu gündeme getirildi.

Geçtiğimiz aylarda Gökhan Çıra'dan boşanan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Çıra'yla severek ayrıldığını söyleyen Ciğerci'nin yeni bir aşka yelken açması herkesi şoke etti.

Ses sanatçısı Onur Akay yaptığı açıklamada, "Selin Ciğerci, Fenerbahçe Beko’da forma giyen ve anne tarafından İrlandalı olan Türk basketbolcu Metecan James Birsen'le aşk yaşıyor.

Başarılı basketbolcunun kariyeri nedeniyle korktuğu bu ilişkiyi, iki taraf da yalanlayacak belki ama kaynağım çok sağlam ve eminim kısa sürede bu ikili basına yakalanacak" iddialarına yer verdi.

Bu gelişmelerin üzerine Metecan James Birsen'in hayatına ve kariyerine dair detaylar gündeme getirildi.

Vatandaşlar, "Metecan James Birsen kimdir, kaç yaşında? sorularını gündeme taşımaya ve araştırmaya başladı.

Peki, Metecan James Birsen kimdir, kaç yaşında? İşte biyografisi...

METECAN JAMES BİRSEN KİMDİR?

6 Nisan 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen James, 2.05 boyunda, uzun forvet ve kısa forvet pozisyonlarında görev alıyor.

İrlandalı bir anne ile Türk bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Metecan, basketbola Bilfen Koleji'nde başladıktan sonra Fenerbahçe Spor Okulu projesiyle şimdilerde bulunduğu konumuna geldi.

Türkiye U-16, U-18 ve U-20 millî takımlarında da forma giyen Metecan, İstanbul'da düzenlenen NIKE International Junior Tourment 2012 finalinde Lietuvos Rytas'a yenilirken, turnuvanın En Değerli Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

Metecan, turnuvada yer aldığı 4 maçta 20.7 sayı, 5.7 ribaunt ve 4.25 asist ortalamaları ile NBA gözlemcileri tarafından yakın takibe alındı.

SELİN CİĞERCİ'DEN AŞK İTİRAFI

Metecan James Birsen ve Selin Ciğerci'nin aşk yaşadığı iddia edildi. Ciğerci isim açıklamadı ancak, "Evet doğru, geçen günlerde görmüşler bizi. Kendisi Türkiye'de yaşıyor ve buradaki bir takımda spor hayatını sürdürüyor.

Denilenler gibi aramızda ciddi bir şey yok. Deneme aşamasındayız. Belki olur belki olmaz, belki bir hafta sonra görüşmeyi sonlandırabiliriz.

Şuan için birbirimizi tanıma evresindeyiz sadece. Ciddi bir birliktelik olmadığı için kendisinin ismini açıklamam etik olmaz." dedi.