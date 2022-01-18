Metin Kuş neden yok, nerede? Survivor doktoru Metin Kuş hakkında bilgiler...

Metin Kuş neden yok, nerede? Survivor doktoru Metin Kuş hakkında bilgiler...

Uzun süre Survivor programında yarışmacıları tedavi eden Metin Kuş'un, Survivor All Star 2022 sezonunda neden yer almadığı merak konusu oldu. Peki Survivor doktoru Metin Kuş neden yok, nerede?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor, bu yıl All Star formatıyla izleyici karşısına çıkıyor.

Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen, yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor All Star, heyecanlı bölümleriyle nefes kesiyor.

Uzun süredir Survivor programında oyun sırasında yaralanan yarışmacılara ilk müdahaleyi yapan Doktor Metin Kuş'un Survivor All Star 2022 sezonunda yer almaması dikkatlerden kaçmadı.

Survivor yarışmacılarının 'Metin abi' olarak seslendiği Metin Kuş neden yok, nerede? sorularının yanıtları merak konusu oldu. Peki, Metin Kuş neden yok? İşte Survivor doktoru Metin Kuş hakkında bilgiler...

SURVİVOR DOKTORU METİN KUŞ NEDEN YOK, NEREDE?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında, oyun sırasında yaralanan yarışmacılara ilk müdahaleyi Doktor Metin Kuş yapıyordu.

Ancak Kuş, 2022 sezonunda yer almadı. Berna ve Hikmet'in sakatlanmasında Dr. Serhad Ömercikoğlu tedavide bulundu. Kuş'un, yerine bu sezon Ömercikoğlu'nun yer alacağı düşünüyor.

METİN KUŞ KİMDİR?

21 Haziran 1963 tarihinde Tarsus'ta dünyaya gelen Metin Kuş, ilk, orta ve lise eğitimini de burada tamamladı.

1982 yılında kazandığı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden 1988'de mezun olan Kuş, mecburi görevini Bilecik ve Diyarbakır'da yerine getirdi.

1990 – 1996 Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde görev yapan Kuş, 1996 – 2016 yılları arasında özel bir hastanede çalıştı.

Yaklaşık 5 yıldır Survivor'da doktor olarak yer alan Kuş'un, yelken açmayı çok sevdiği ve motosiklet kullanmayı da ihmal etmediği belirtiliyor.