Metin Şentürk kimdir? Metin Şentürk'ün hayat hikayesi..

Fantezi müziğin sevilen ismi Metin Şentürk, Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konukları arasında.. Peki Metin Şentürk kimdir? İşte hayat hikayesi ve biyografisi..

Şarkıcı Metin Şentürk, bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oluyor.

İzleyiciler sevilen şarkıcı Metin Şentürk'ün hayatı ile ilgili arama yapmaya başladı. Peki, Metin Şentürk kaç yaşında? Metin Şentürk nereli, evli mi, çocuğu var mı? gibi sorular merak konusu oldu.

İşte usta sanatçı Metin Şentürk hakkında merak edilenler..

METİN ŞENTÜRK'ÜN HAYAT HİKAYESİ

16 Mayıs 1966 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya geldi. 3 yaşındayken geçirdiği ev kazası sonucunda gözlerini kaybetti.

Öğrenim hayatına İstinye'de bulunan, görme engelliler için eğitim veren okulda başladı. Lise döneminde Büyükçekmece Lisesi'nde gözleri tamamen gören öğrencilerle birlikte okudu ve İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na girdi. 1987-1988 yılında konservatuvar eğitimi aldı.

Metin Şentürk 2 Nisan 2010'da dünyanın en hızlı görme engelli sürücüsü olmayı başardı. Ralli sürücüsü olan Volkan Işık'ın yardımıyla GAP Havaalanı'nda Ferrari F430 sürdü ve saatte 303.62 km hıza ulaşmayı başardı. Daha önceki resmi rekor görme engelli İngiliz Mike Newman'a aitti. (284 km/s)

ÖZEL YAŞAMI

Metin Şentürk, Haziran 2015 genel seçimlerde İstanbul 2. bölgeden bağımsız milletvekili adayı oldu fakat TBMM'ye girecek yeterli oyu alamadı.

1966 doğumlu olan Metin Şentürk, 2020 yılı itibarıyla 54 yaşındadır.

2006 yılında evlendiği Fulya Kalkavan ile 2014'te boşandı. Metin Şentürk, eşinin 'görme engelli olur' diyerek çocuk yapmak istememesi nedeniyle ayrıldıklarını söyledi.

Metin Şentürk 1.80 metre boyunda, 77 kilo ve boğa burcudur.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @metinsenturkofficial, Twitter'da @Metin_Senturk kullanıcı adıyla yer almaktadır.

METİN ŞENTÜRK FİLMLERİ

2003 - Beni Unutma (Aliş)

2006 - Cennet Mahallesi (Konuk oyuncu)

2012 - Zengin Kız Fakir Oğlan (Konuk oyuncu)

2019 - Seksenler (Ferit)

METİN ŞENTÜRK ALBÜMLERİ

1987 - Elimdeki Fotoğrafın

1991 - Bırakma Beni

1992 - Allah Biliyor

1993 - Yaktın Beni

1995 - Sana Aitim

1996 - Son Nokta

1997 - Dünya Güzeli

1999 - Sahte Dünya

2000 - Hazinem

2001 - Yolun Yarısı

2002 - Dönmem Gerek

2003 - Kalpten Kalbe

2006 - Masal

2008 - Zamanda Yolculuk

2009 - Metin Şentürk ile Türk Sanat Müziği

2012 - Bana Sen Lazımsın

2015 - Kelebek