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- Metin Şentürk kimdir? Metin Şentürk'ün hayat hikayesi..
Metin Şentürk kimdir? Metin Şentürk'ün hayat hikayesi..
- Haber Merkezi
- 26.04.2021 - 17:45
Şarkıcı Metin Şentürk, bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oluyor.
İzleyiciler sevilen şarkıcı Metin Şentürk'ün hayatı ile ilgili arama yapmaya başladı. Peki, Metin Şentürk kaç yaşında? Metin Şentürk nereli, evli mi, çocuğu var mı? gibi sorular merak konusu oldu.
İşte usta sanatçı Metin Şentürk hakkında merak edilenler..
METİN ŞENTÜRK'ÜN HAYAT HİKAYESİ
16 Mayıs 1966 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya geldi. 3 yaşındayken geçirdiği ev kazası sonucunda gözlerini kaybetti.
Öğrenim hayatına İstinye'de bulunan, görme engelliler için eğitim veren okulda başladı. Lise döneminde Büyükçekmece Lisesi'nde gözleri tamamen gören öğrencilerle birlikte okudu ve İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na girdi. 1987-1988 yılında konservatuvar eğitimi aldı.
Metin Şentürk 2 Nisan 2010'da dünyanın en hızlı görme engelli sürücüsü olmayı başardı. Ralli sürücüsü olan Volkan Işık'ın yardımıyla GAP Havaalanı'nda Ferrari F430 sürdü ve saatte 303.62 km hıza ulaşmayı başardı. Daha önceki resmi rekor görme engelli İngiliz Mike Newman'a aitti. (284 km/s)
ÖZEL YAŞAMI
Metin Şentürk, Haziran 2015 genel seçimlerde İstanbul 2. bölgeden bağımsız milletvekili adayı oldu fakat TBMM'ye girecek yeterli oyu alamadı.
1966 doğumlu olan Metin Şentürk, 2020 yılı itibarıyla 54 yaşındadır.
2006 yılında evlendiği Fulya Kalkavan ile 2014'te boşandı. Metin Şentürk, eşinin 'görme engelli olur' diyerek çocuk yapmak istememesi nedeniyle ayrıldıklarını söyledi.
Metin Şentürk 1.80 metre boyunda, 77 kilo ve boğa burcudur.
Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @metinsenturkofficial, Twitter'da @Metin_Senturk kullanıcı adıyla yer almaktadır.
METİN ŞENTÜRK FİLMLERİ
2003 - Beni Unutma (Aliş)
2006 - Cennet Mahallesi (Konuk oyuncu)
2012 - Zengin Kız Fakir Oğlan (Konuk oyuncu)
2019 - Seksenler (Ferit)
METİN ŞENTÜRK ALBÜMLERİ
1987 - Elimdeki Fotoğrafın
1991 - Bırakma Beni
1992 - Allah Biliyor
1993 - Yaktın Beni
1995 - Sana Aitim
1996 - Son Nokta
1997 - Dünya Güzeli
1999 - Sahte Dünya
2000 - Hazinem
2001 - Yolun Yarısı
2002 - Dönmem Gerek
2003 - Kalpten Kalbe
2006 - Masal
2008 - Zamanda Yolculuk
2009 - Metin Şentürk ile Türk Sanat Müziği
2012 - Bana Sen Lazımsın
2015 - Kelebek