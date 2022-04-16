'Metin sevgilin giyinmeyi unutmuş..' Arka Sokaklar Metin'in sarışın sevgilisi kısacık eteğiyle büyüledi!

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın oğlu Metin rolüyle tanınan Furkan Göksel'in sevgilisi Kader Bozkurt, mini etekli pozlarıyla sosyal medya üzerinden şov yaptı.

Erler Film imzalı, 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un yazdığı Arka Sokaklar, 16. sezonuyla devam ediyor.

Aksiyona ve polisiyeye doyuran dizinin kadrosunda ise Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar ve Ozan Çobanoğlu yer alıyor.

Bugüne kadar sayısız oyuncuyu ağırlayan ve çocuk oyuncuların seyircinin gözü önünde büyüdüğü dizide Furkan Göksel, Metin'e hayat veriyor.

Dizinin kemik kadrosunda yer alan, bir dönem projeden ayrılan ve geçtiğimiz sezon geri dönen Göksel, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Plato M.Y.O. Radyo Televizyon Bölümü Uygulamalı Oyunculuk Eğitimi alan Furkan Göksel, Metin Çoban karakteri sayesinde tanındı.

Yıllardır bu karaktere hayat veren ve başka bir dizide yer almayan oyuncu, şimdilerde özel hayatıyla mercek altına alınıyor.

Uzun bir süredir Kader Bozkurt isimli bir güzelle aşk yaşayan Furkan Göksel, hayranlarının beğenisini kazandı.

Göksel'in sevgilisi Bozkurt ise sosyal medya paylaşımlarıyla yorum yağmuruna tutulmaya devam ediliyor.

Kader Bozkurt mini eteğiyle sosyal medyayı salladı

Furkan Göksel'in sevgilisi Kader Bozkurt, Instagram'da aktif olan isimlerin başında geliyor. Fiziğiyle ve pozlarıyla dikkat çeken Bozkurt, mini etekli pozunu paylaştı.

Zaman zaman dekolteli pozlarını da paylaşan Kader Bozkurt, düzgün fiziğiyle dikkat çekiyor.

Sadece kendi karelerini paylaşmayan Kader Bozkurt sevgilisi Furkan Göksel ile olan pozlarını Instagram hesabından yayınlıyor.

Bozkurt, sevgi dolu paylaşımlarına, ''Kalbe çiçek açtıran'', ''Oyun arkadaşım'' ve ''Aşk ortağım'' gibi aşk dolu notlar yazıyor.