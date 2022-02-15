Mevlut Usta'nın yancısıydı! Olacak O Kadar'ın yıldızı Ahmet Çevik bakın şimdi ne yapıyor...

Mevlut Usta'nın yancısıydı! Olacak O Kadar'ın yıldızı Ahmet Çevik bakın şimdi ne yapıyor...

Mevlüt Usta skeçlerinin güldüren yüzü Ahmet Çevik, televizyon ekranlarından sahnelere geçiş yaptı. 49 yaşındaki oyuncunun son hali ise merak konusu oldu.

Levent Kırca ve Oya Başar'ın sunumuyla Türk televizyon tarihine damga vuran programlardan birisi de Olacak O Kadar’dı.

Usta kadrosu ve oyunculuklarla hafızalara kazınan programda yüzlerde farklı skeç ekranlara geldi.

Ama şüphesiz ki en efsanelerinden birisi Mevlüt Usta oldu.

Sabahattin Usta önderliğinde Özer Usta, Yusuf Yusuf Usta, Mevlüt Usta her hafta yiyecek pişirirdi.

Mevlüt Usta'nın yancısı olan usta oyuncu Ahmet Çevik, oyunculuk yeteneği ile büyük beğeni topluyordu.

Ahmet Çevik'in son hali merak edilirken, şimdilerde ne yaptığı ise sosyal medya hesabından ortaya çıktı.

OYUNCU AHMET ÇEVİK'İN SON HALİ

Şimdilerde 49 yaşında olan oyuncu Ahmet Çevik, 2018 yılında geçirdiği talihsiz kaza sonrası tat ve koku alma duyularını kaybetti.

Levent Kırca ve Oya Başar Tiyatrosu ile tanınan Ahmet Çevik sahne çalışmalarını sürdürüyor.

"Selvi Boylum Al Yazmalım" ve "Piknik Sepetim" adlı tiyatro oyununda yer alan Çevik, sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor.

Çevik bugüne kadar, "Olacak O Kadar, Bekarlık Sultanlık mı?, Ayrılsakta Beraberiz, Çarli İş Başında, Tatlı Hayat, Çifte Bela, İki Arada, Kendini Bırak Gitsin, Profesyonel Çaylaklar, İnadım İnat, Berberler, Dilan Gelin, Meçhule Gidenler, Rating Kasabası, Dönüş, Düello, Evimin Erkeği, Gemilerde Talim Var, Koçero, Töre, 46 Numara, Osmanlı Cumhuriyeti, Pulsar, Süper Kardeşler, Karımın Dediği Dedik Çaldığı Kontrbas, Arkadaşım Max, Delisin! Delisin!" gibi bir çok projede rol almıştır.