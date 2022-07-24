Mezarlığı gitmediği iddia edilmişti! Alişan'ın eşi Buse Varol'dan o iddialara fotoğraflı yanıt...

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümünün birinci yılında törene katılmadığı iddia edilen Buse Varol'dan çıkan iddialara fotoğraflı yanıt geldi.

1990 yılında Manisa'da dünyaya gelen oyuncu Buse Varol, 2018 yılında şarkıcı Alişan ile nikah masasına oturdu.

Evlendikten bir süre sonra aile arasında çıkan krizle sarsılan Alişan ile Buse Varol, eski mutlu günlerine geri dönmüştü.

Sosyal medyada ilgiyle takip edilen Alişan ve Buse Varol çifti hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüse yakalanmış ve hayatını kaybetmişti.

Ölümünün birinci yıl dönümünde Tektaş için yapılan törende Alişan'ın ailesiyle problemleri olduğu iddia edilen oyuncu Buse Varol'un, törene katılmadığı iddiaları vardı.

Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Buse Varol, Alişan ile arasında sorun olup olmadığına dair sorulara fotoğraflı yanıt verdi.

Hem Buse Varol'un hem de Alişan'ın Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ise bu haberleri yalanlamış oldu.

Alişan, eşi buse Varol ile paylaştığı pozuna şu notu düştü:

"Uzun zaman olmuştu birlikte fotoğraf koymayalı…Sağlık olsun da,sevgi hep daim"

Buse Varol ise "Her zaman aşkım" yorumunda bulundu.