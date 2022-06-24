Mezarlık dizisinin Sofia'sı gerçek hayatta bambaşkaymış! Makyaj, fizik, dekolte...'Akıllara zararsın'

Netflix'in yerli yapımı Mezarlık dizisinde Sofia karakterini canlandıran Berna Öztürk, sosyal medyadaki kareleriyle dikkat çekti.

Son dönemlerde adından yerli yapımlarla söz ettiren Netflix, "Mezarlık" dizisini izleyiciyle buluşturdu.

Yapımcılığını Evren Oğuz'un, yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un yaptığı, hikâyesini Özden Uçar, Onur Böber ve Evren Oğuz'un birlikte yazdığı dizi, ilk günlerden büyük bir ilgi gördü.

Başrollerinde Birce Akalay, Olgun Toker, Şehsuvar Aktaş ve Hakan Meriçliler'in yer aldığı polisiye-aksiyon türündeki Mezarlık dizisi, 4 bölüm olarak yayınlandı.

Kadın cinayetlerinin aydınlatılması için çalışan özel suçlar birimini konu alan dizi, seyircilerin beğenisini kazandı.

Dizide deha bir bilişim uzmanı Sofia karakterine hayat veren Berna Öztürk, dikkat çeken isimlerden oldu.

Asıl işi DJ'lik

Berna Öztürk, Survivor programının 2017 sezonunda İlhan Mansız, Furkan Kızılay, Serhat Akın, Seda Demir gibi yarışmacılarla beraber yarıştı.

Asıl mesleği DJ'lik olan Berna Öztürk, performanslarına devam ediyor.

Mesleği ile tanınan isimlerden biri olan Berna Öztürk, sosyal medyadaki kareleriyle şaşırttı.

Instagram'da gören tanıyamadı

Dizide daha maskülen bir tarza sahip olan Öztürk'ün Instagram paylaşımları görenleri mest etti.

Makyajlı hali, fit görüntüsü ve dekolteli pozlarıyla beğeni toplayan Berna Öztürk'ü görenler, "Bu sen misin", "İki ayrı insan", "Çok güzelmişsin" yorumlarında bulundu.

İşte Mezarlık'ın Sofia'sı Berna Öztürk'ün gerçekteki hali...