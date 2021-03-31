MHP'li İzzet Ulvi Yönter’den Aleyna Tilki'nin tweet'ine tepki

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, şarkıcı Aleyna Tilki'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma tepki göstererek, "Hazin ve hayret edilecek bir tablo...” yorumunu yaptı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Aleyna Tilki'nin 1 buçuk sene önce yaptığı paylaşımın beğenilmesine tepki gösterdi.

“HAZİN VE HAYRET EDİLECEK BİR TABLO...”

Genç popçunun 25 Aralık 2019 tarihinde Twitter hesabından "Suyla yoğurdu karıştırınca ayran oluyormuş..." paylaşımının yaklaşık 11 bin beğeni almasını eleştiren Yönter, "Hazin ve hayret edilecek bir tablo... Bu zulmü hak etmiyoruz." diye yazdı.

BEĞENİ VE YORUM ALDI

O tweet'in ekran görüntüsünü paylaşan Yönter’in tepkisini haklı bulanlar da önce beğendi, ardından da yorumlarla destek verdi.