Mia Khalifa son pozlarıyla olay oldu! Gören bir daha baktı..."Hani istifa etmiştin" Eski erotik film yıldızı Mia Khalifa, dekolteli pozlarıyla dikkat çekti.

Lübnan'lı eski erotik film yıldızı Mia Khalifa, Ortadoğu'da ölüm tehditleri aldıktan sonra sektörü bırakmıştı. Şimdilerde model ve sunuculuk yapan Khalifa, adından söz ettirmeye devam ediyor. Instagramda 27.1 milyon takipçisi olan Khalifa, paylaşımlarıyla sosyal medyayı adeta sallıyor. 29 yaşındaki yıldız, her karesiyle beğeni topluyor. Instagram'ı salladı Modellik ve oyunculukla ilgilenen Mia Khalifa, dekolteli ve cesur pozlarıyla öne çıkıyor. Mia'nın takipçileri, pozları karşısında kayıtsız kalamıyor. Dünyanın her yerinden ilgi gören Khalifa, binlerce beğeni ve yorum alıyor.