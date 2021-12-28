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    Mihre Mutlu Çelikkol kimdir? İbrahim Çelikkol'un eşi...

    İbrahim Çelikkol ve 2017 yılında nikah masasına oturduğu Mihre Çelikkol ‘un boşanma kararı aldığı iddia edildi. Bunun üzerine, "Mihre Mutlu Çelikkol kimdir?" sorusu gündeme getirilmeye başlandı.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2021 - 20:44
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    Mihre Mutlu Çelikkol kimdir? İbrahim Çelikkol'un eşi...

    Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hakan karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol, Mihre Mutlu ile 2017 yılında evlendi.

    İkilinin bu evliliğinden Ali adında bir çocukları dünyaya gelirken, bugün boşanacaklarına yönelik haberler çıktı.

    Bu haberleri çiftin hayranların üzerken, Mihre Mutlu'nun hayatına dair detaylar gündeme geldi.

    Mihre Mutlu'nun işini, yaşını ve nereli olduğunu merak edenler, "Mihre Mutlu Çelikkol kimdir?" sorusunu araştırmaya başladı.  Peki, Mihre Mutlu Çelikkol kimdir? İşte yanıtı...

    MİHRE MUTLU KİMDİR?

    1989 doğumlu ve Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nü bitiren Mihre Mutlu Çelikkol, bir şirkette 6 ay boyunca mimar olarak görev aldı.

    Daha sonrasında kendi ofisini açan Mutlu, İbrahim Çelikkol  ile 2017 yılında evlendi. Mihre Mutlu Çelikkol’un Ali isminde bir oğlu var.

    Mihre Mutlu Çelikkol kimdir? İbrahim Çelikkol un eşi... #1

    Mihre Mutlu Çelikkol kimdir? İbrahim Çelikkol un eşi... #2

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