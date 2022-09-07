Mika Raun: Sevgilim namaz kılıyor

TikTok fenomeni Mika Raun, gözlerden uzak tuttuğu sevgilisini anlattı.

Geçirdiği cinsiyet değiştirme ve birçok estetik ameliyatı sonrası bambaşka biri haline gelen sosyal medya fenomeni Mika Raun, Psikolog Gökhan Çınar'ın programına konuk oldu.

Programda hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Raun, sevgilisi ve kendisiyle ilgili açıklamalarıyla dikkat çekti.

Çınar’ın "Sen bizim kimyamızı mı bozuyorsun sence?" sorusuna:

Eleştirileri takmıyor

"Yani olabilir. Bozuyorsam da bozuyorum, ne diyim yani. Ben zaten çocukluğumdan beri eleştiriliyorum. Bir süre sonra ciddiye almamaya başlıyorsun. Bir kulaktan giriyor, ötekinden çıkıyor. Annenin sana kaç kez gece geç gelme demesiyle alakalı. Bir süre sonra boş ver diyorsun."

"Sevgilim namaz kılıyor"

"Bir ilişkin var, iyi misin mutlu musun?’’ sorusuna Raun, "Mutluyum. Ben artık şey arıyorum, bana tapmalı. Birincisi onu sevmemin nedeni çok iyi bir insan. O kadar iyi ki, bana değil çevresine çok iyi. Çok dindar. Beni görüyor Ayet-el Kürsi okuyor. Beni görüyor, nazar duası okuyor. Çocuk namaz falan kılıyor, mis gibi." açıklamasını yaptı.