Mikail Can Kurnaz'a Türk parasını klozete atmak suçuyla hapis talebi

Türk parasını klozete atarak üstüne sifon çeken sosyal medya fenomenine, 2 farklı suçtan 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Sosyal medyada etkileşim uğruna her geçen gün inanılmaz görüntüler paylaşılıyor.

21 Ekim tarihinde 100 TL'yi klozete atarak üzerine sifon çektiği görüntüleri paylaşan sosyal medya fenomeni Mikail Can Kurnaz, vatandaştan tepki yağdı.

Bunun üzerine, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldı.

İddianame hazırlandı

Mikail Can Kurnaz hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Kurnaz’ın müzik eşliğinde elindeki 100 TL’lik banknotu önce önünde bulunan alana bıraktığı, devamında ise elleriyle klozeti gösterdiği ve eline aldığı 100 TL’lik banknotu klozete doğru atıp sifona bastığı anlatıldı.

"İnsanlar Avrupa’da derelere, çeşmelere atıyor"

Mikail Can Kurnaz'ın, bu anları çektiği videoda ise, "100 TL’yi niye attın, üstüne bastın diyenler için aşkom, yani insanlar Avrupa’da derelere, çeşmelere atıyor, bir şey olmuyor. Ben ülkemizin kanalizasyonuna 100 lira kazandırdım suç mu?" şeklinde sözler sarf ettiği kaydedildi.

"Etkileşim için yaptım"

Şüpheli savunmasında, görüntülerin kendisine ait olduğunu, 100 TL’lik banknotu tuvalete atmayıp yere bıraktığını, takipçileri ile etkileşim kurmak için böyle bir paylaşım yaptığını söyleyerek suçlamaları kabul etmedi.

2 farklı suçtan iddianame hazırlandı

İddianamede, şüpheli Mikail Can Kurnaz’ın Atatürk’ün manevi varlığına ve devletin egemenlik alameti olan Türk bayrağına yönelik aşağılama kastı ile hareket ettiği belirtildi.

7 yıl 6 aya kadar hapisle cezası talep edildi

Savcılık, şüpheli Kurnaz'ın "Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret" ve "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçlarından toplamda 2 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Süreç devam ediyor

İHA'nın haberine göre, iddianame gönderildiği mahkemece kabul edilirse şüpheli, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.