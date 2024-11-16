Mike Tyson'ı nakavt eden Jake Paul bakın kimin kardeşi çıktı!

Yağmur Dinç

Boks tarihinin dev karşılaşmalarından biri 15 Kasım 2024'te gerçekleşti.

Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson ve Jake Pual, ringe çıktı.

Milyonların nefes almadan izlediği müsabakanın kazananı belli oldu.

8 Raundluk maçın sonunda Jake Paul, Mike Tyson'u 78-74 mağlup etti.

Günün en çok konuşulan isimlerinden olan Paul hakkında şaşırtan bir detay da ortaya çıktı.

PAUL KARDEŞLER

Jake Paul ve Logan Paul'un kardeş olup olmadığı merak konusu oldu.

29 yaşındaki Logan Paul ve 27 yaşındaki Jake Paul, Ohio eyaletinde beraber büyüyen iki kardeş.

Henüz 10 yaşlarındayken çekim yapmaya başlayan kardeşler, sosyal medya sayesinde ün kazandı ve eğlence dünyasında bir fenomen haline geldi.