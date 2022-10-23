Petrol
93.6
1.32%
Euro
18.3305
0.67%
Dolar
18.5813
-0.14%
Altın
991.37
1.86%
Borsa
3935
0.87%
Bitcoin
362.354
0.11%
BTXN Coin
9.98
2.14%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 16 C

    Mikroskobik düzeyde çekilen karınca yüzü fotoğrafı ilgi topladı

    Doğa fotoğrafçısı Eugenijus Kavaliauskas tarafından mikroskobik düzeyde çekilen karın yüzü fotoğrafı, katıldığı yarışmada birinci oldu. Karınca yüzü, görenleri hayrete düşürdü.
    • 23.10.2022 - 09:02
    • Güncelleme : 23.10.2022 - 09:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mikroskobik düzeyde çekilen karınca yüzü fotoğrafı ilgi topladı

    Bir teknoloji şirketi, fotoğraf yarışması düzenledi.

    Yarışmaya damga vuran fotoğraf, bir karıncanın yüzüne ait en yakın çekimle Litvanyalı doğa fotoğrafçısı Eugenijus Kavaliauskas’ın, fotoğrafı oldu.

    Birinci seçildi

    Kavaliauskas, bir "Karınca" fotoğrafıyla yarışmaya katıldı.

    Mikroskobik düzeyde 5-X objektif lens ile çekilen karınca yüzüne ait fotoğraf, birinci seçildi.

    Fotoğraf, sosyal medyada büyük ilgi gördü

    Öte yandan sosyal medyada da çokça paylaşılan karıncanın görüntüsü, korku filmi sahnelerini andırdı.

    Karıncanın ürkütücü görüntüsü, kullanıcıların ilgisini çekti.

    Yarışmanın kazananı, 3.000 dolarlık para ödülü aldı.

    Mikroskobik düzeyde çekilen karınca yüzü fotoğrafı ilgi topladı #1


    Adıyaman’da zincirleme kaza: 1 ölü, 10 yaralı
    3. Sayfa

    Adıyaman’da zincirleme kaza: 1 ölü, 10 yaralı

    Van ve Ağrı arasındaki lezzetli rekabet: Keledoş
    Kültür Sanat

    Van ve Ağrı arasındaki lezzetli rekabet: Keledoş

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    Advertorial

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Görüş Bildir