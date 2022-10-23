Mikroskobik düzeyde çekilen karınca yüzü fotoğrafı ilgi topladı

Doğa fotoğrafçısı Eugenijus Kavaliauskas tarafından mikroskobik düzeyde çekilen karın yüzü fotoğrafı, katıldığı yarışmada birinci oldu. Karınca yüzü, görenleri hayrete düşürdü.

Bir teknoloji şirketi, fotoğraf yarışması düzenledi.

Yarışmaya damga vuran fotoğraf, bir karıncanın yüzüne ait en yakın çekimle Litvanyalı doğa fotoğrafçısı Eugenijus Kavaliauskas’ın, fotoğrafı oldu.

Birinci seçildi

Kavaliauskas, bir "Karınca" fotoğrafıyla yarışmaya katıldı.

Mikroskobik düzeyde 5-X objektif lens ile çekilen karınca yüzüne ait fotoğraf, birinci seçildi.

Fotoğraf, sosyal medyada büyük ilgi gördü

Öte yandan sosyal medyada da çokça paylaşılan karıncanın görüntüsü, korku filmi sahnelerini andırdı.

Karıncanın ürkütücü görüntüsü, kullanıcıların ilgisini çekti.

Yarışmanın kazananı, 3.000 dolarlık para ödülü aldı.