Milli Gazete, Filenin Sultanları'nın fotoğrafını kullanmadı

Tokyo Olimpiyatları'nda son olimpiyat şampiyonu Çin'i deviren Voleybol Milli Takımımız, büyük gurur yaşattı. Milli Gazete, sporcularımızın fotoğrafına haberde yer vermedi.

2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan peş peşe güzel haberler geliyor.

Türk sporcuların başarıları arasına bugün bir yenisi daha eklendi.

Voleybol Milli Takımımız, son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0'lık skorla adeta sahaya gömdü.

Olimpiyatların favorisi olarak gösterilen Çin'i yenen Filenin Sultanları, karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşadı.

SEVİNÇ FOTOĞRAFLARINA YER YOK

Zaferin ardından tebrik mesajları peş peşe yayınlanırken yapılan haberler arasında Milli Gazete'nin haberi de dikkat çekiciydi.

Saadet Partisi'nin gazetesi olarak bilinen Milli Gazete, Filenin Sultanları'nın galibiyetini okurlarına voleybol topu ve sadece parmakların gözüktüğü bir fotoğrafla duyurdu.

Habere tıklayanlar da Filenin Sultanları'nın sevinç görüntülerini göremedi.

İŞTE SEVİNÇ FOTOĞRAFLARI