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Milli libero Simge Aköz'den ilan-ı aşk! Sadakatsiz'in yıldızı ile pozuna 'Maşallah' yağdı...

Milli libero Simge Aköz'den ilan-ı aşk! Sadakatsiz'in yıldızı ile pozuna 'Maşallah' yağdı...

Eczacıbaşı ve Milli Takım'ın liberosu Simge Şebnem Aköz, Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş'le aşkını ilan etti. Paylaşımın altına ise, takım arkadaşlarından yorumlar geldi.