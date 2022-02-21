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- Milli libero Simge Aköz'den ilan-ı aşk! Sadakatsiz'in yıldızı ile pozuna 'Maşallah' yağdı...
Milli libero Simge Aköz'den ilan-ı aşk! Sadakatsiz'in yıldızı ile pozuna 'Maşallah' yağdı...
- Haber Merkezi
- 21.02.2022 - 15:11
Milli voleybol takımımızın "atom karınca"sı Simge Aköz, başarılarıyla büyük takdir toplarken, özel hayatıyla da gündemde.
Eczacıbaşı'nda forma giyen Aköz,bir süredir oyuncu Berkay Ateş ile aşk yaşıyor.
İlişkilerini kameralardan uzak yaşamayı tercih eden çiftten ilk kez aşk paylaşımı geldi.
Aköz, sosyal medya hesabından sevgilisi Berkay Ateş'in doğum gününü kutladı.
İLK KEZ PAYLAŞTI
Sevgilisi Berkay Ateş'in doğum gününde birlikte bir karelerini paylaşan Simge Aköz paylaşımında "İyi ki" notunu düştü.
Paylaşıma ünlü oyuncu Berkay Ateş kalp emojisi atarken, takım arkadaşıları da yorum yağmuruna tuttu.
Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve Hande Baladın başta olmak üzere çifte bir sürü tebrik mesajı geldi.
35 yaşında giren Berkay Ateş, muhabirlerin, "İlişkiniz hayırlı olsun efendim, neler söylemek istersiniz?" sorusuna aldırış etmeden hızlıca kendisini bekleyen arkadaşlarının yanına gitmişti.
Ünlü voleybolcu Simge Aköz, Ateş gibi sorulara cevap vermeden hızlıca içeri girmişti.