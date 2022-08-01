Milli voleybolcu Ebrar Karakurt çılgına döndü! 'Kadıköy'de yeri yok'

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de sözlü tacize uğradığı iddia edildi.

Pembe saçlarıyla reklam anlaşmalarına imza atan Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, "Dedim olabilir" lafıyla hafızalara kazındı.

Milli voleybolcu, şimdilerde başarıları kadar özel hayatıyla da gündeme gelen isimler arasında yer aldı.

Tokyo 2020'nin yıldızlarından 21 yaşındaki Ebrar Karakurt, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem olmaya başladı.

Ebrar Karakurt, son olarak Kadıköy'de alkollü bir şahısla kavga ettiği görüntülerle gündem oldu.

Geçtiğimiz gece arkadaşlarıyla eğlenmeye giden Karakurt'un, mekanın lavabosunu kullanmak için içeri girdiğinde, alkollü bir şahsın sözlü tacizine uğradığı iddia edildi.

"Fenerbahçe düşmanlarının Kadıköy'de yeri yok"

"Fenerbahçe düşmanlarının Kadıköy'de yeri yok!" diyen şahsın sözleri ile Milli voleybolcu, sinirlerlerine hakim olamadı.

Karakurt, "Ne diyorsun sen!" diyerek şahsın üzerine yürüdü.

Arkadaşlarının güçlükle sakinleştirdiği Yıldız voleybolcu, daha sonra arkadaşları ile beraber olay yerinden ayrıldı.