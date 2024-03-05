Milli voleybolcu Ebrar Karakurt gittiği mekanda olay çıkardı: Şarkıcıyla arbede yaşadı Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, eğlenmek için gittiği bir mekanda alkolü fazla kaçırında olay çıkardı. Karakurt, sahnedeki şarkıcıdan mikrofonu zorla alarak şarkı söyledi. Olaya müdahale eden güvenlik görevlileri, Karakurt'u mekandan çıkardı.

ensonhaber.com

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncularından Ebrar Karakurt, geçtiğimiz akşam eğlenmek için gittiği bir mekanda olay çıkardı.

Karakurt, Kadıköy'deki mekanda sahneye çıktı.

Karakurt, bir anda şarkıcı Melsum Erdost'un elinden mikrofonu zorla alıp şarkı söylemeye başladı.

Ebrar Karakurt gittiği mekanda olay çıkardı

Bunun üzerine Karakurt ile Erdost arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Olaya müdahale eden güvenlik görevlileri, Ebrar Karakurt'u dışarı çıkardı.

Melsum Erdost da aralarında çıkan münakaşa esnasında mikrofonun çarpmasıyla dudağının şiştiğini belirtti.

Olaya şahit olan bir şahıs yaşananları paylaştı

Gece kulübünde olaya şahit olan müşterilerden biri, yaşananları sosyal medya hesabından yayınladı.

Paylaşımda, "Dünü bugüne bağlayan gece olay çıktı. Sahnede Melsum vardı. İzleyenler içinde de Ebrar Karakurt ve Barış Murat Yağcı da vardı. Ebrar, çok alkollüydü ve sahneye çıkıp dans ederek Melsum'un sahnesini bozdu. En son 'Yeter ben şarkı söyleyeceğim' diye sahneye atladı bunu gören Melsum'un menajeri ayıp oluyor diye Melsum'u sahneden aldı. Ebrar, hâlâ şarkı söylemekte ısrar ettiği için Barış Murat Yağcı'nın ekibinden biri tepki gösterdi. Birbirlerine diklenince güvenlik gelip ayırdı ve Ebrar'ı çıkardı." ifadeleri yer aldı.

"Elimden mikrofonu sinirle çekerken ağzıma mikrofonu çarparak çekti ve şu an dudağım hala şiş ve mor halde"

Melsum Erdost da bu paylaşıma şu açıklamayı ekledi: