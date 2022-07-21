İkinci Pınar Deniz vakası! Ebrar Karakurt'tan komik gönderme...

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, son paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Karakurt'un o paylaşımı takipçileri tarafından ti'ye alındı.

Pembe saçlarıyla reklam anlaşmalarına imza atan Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, "Dedim olabilir" lafıyla hafızalara kazındı.

Milli voleybolcu, şimdilerde başarıları kadar özel hayatıyla da gündeme gelen isimler arasında yer aldı.

Tokyo 2020'nin yıldızlarından 21 yaşındaki Ebrar Karakurt, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem olmaya başladı.

Şimdilerde tatilde Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, son paylaşımıyla bir kez daha adından söz ettirdi.

Ebrar Karakurt, bu sefer de deniz paylaşımıyla gündem oldu.

Denizde dalga karşısında devrilen Ebrar Karakurt, o anları Instagram'dan yayınladı.

Ti'ye alındı

Ebrar Karakurt, paylaşımına, "Dalgayı yedikten 2 saniye sonra ben" notunu düştü.

Ebrar'ın paylaşımı kısa sürede gündem olurken, yaptığı yorum ti'ye alındı.

Öte yandan, "Yargı" dizisinde 'Ceylin' karakterine hayat veren güzel oyuncu Pınar Deniz de aynı paylaşımıyla gündem olmuştu.

Güzel oyuncu Pınar Deniz, kumlara uzandığı karesine "Dalgayı yedikten 2 sn sonra" yazmıştı.

Ebrar Karakurt'tan komik gönderme