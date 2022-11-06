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    • Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un eski sevgilisini duyan inanamadı! Meğer yıldız oyuncuyla aşk yaşamış

    Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un eski sevgilisini duyan inanamadı! Meğer yıldız oyuncuyla aşk yaşamış

    Şimdilerde İtalya'da Igor Gorgonzola Novara'da forma giyen Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un eski aşkı görenleri şaşırttı. Meğer ünlü isim yıldız bir oyuncuyla aşk yaşamış. İşte o isim...
    • 06.11.2022 - 13:41
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    Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un eski sevgilisini duyan inanamadı! Meğer yıldız oyuncuyla aşk yaşamış

    Şimdilerde İtalya'da Igor Gorgonzola Novara'da sahaya çıkan ve performansıyla çokça takdir edilen Ebrar Karakurt,  özel hayatı ve sevgilileriyle sık sık adından bahsettiriyor. Ünlü ismin eski sevgilisinin kimliği ise duyanları şaşırttı.

    Ebrar Karakurt'un eski sevgilisini görenler inanamadı!

    Küçük yaşlardan beri voleybol oynadığı bilinen Ebrar Karakurt, bu sezon Igor Gorgonzola Novara'da forma giymekte.

    Milli voleybolcu Ebrar Karakurt un eski sevgilisini duyan inanamadı! Meğer yıldız oyuncuyla aşk yaşamış #1

    Başarısı ve özel hayatıyla isminden bahsettiren Karakurt, bir süredir İtalya'da yaşıyor ve sevgilisi İmge ile verdiği aşk pozlarını sosyal medya hesabından paylaşıyor.

    Milli voleybolcu Ebrar Karakurt un eski sevgilisini duyan inanamadı! Meğer yıldız oyuncuyla aşk yaşamış #2

    İmge'nin Karakurt'tan sürpriz bir şekilde ayrılması sonrası, Ebrar Karakurt TikTok fenomeni Devinsu ile ilişki yaşamış ve ardından o ilişkiye de nokta koyarak Instagram fenomeni Buse Plan ile birlikteliğe başlamıştı.

    Milli voleybolcu Ebrar Karakurt un eski sevgilisini duyan inanamadı! Meğer yıldız oyuncuyla aşk yaşamış #3

    Eski aşkı ünlü bir oyuncuymuş

    Milli sporcunun eski sevgilisinin kimliği ise şaşırttı. Ünlü ismin eski aşkının ünlü bir oyuncu olduğu ortaya çıktı. Ebrar Karakurt bir dönem İçimizden Biri dizisinde de rol alan oyuncu İrem Tuncer ile aşk yaşamış.

    İşte Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İrem Tuncer...

    Milli voleybolcu Ebrar Karakurt un eski sevgilisini duyan inanamadı! Meğer yıldız oyuncuyla aşk yaşamış #4

    Milli voleybolcu Ebrar Karakurt un eski sevgilisini duyan inanamadı! Meğer yıldız oyuncuyla aşk yaşamış #5

    Milli voleybolcu Ebrar Karakurt un eski sevgilisini duyan inanamadı! Meğer yıldız oyuncuyla aşk yaşamış #6


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