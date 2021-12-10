Milli voleybolcu Zehra Güneş de akıma uydu! İşte Zehra'nın 'sıfat-u eşgal'i

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve VakıfBank'ın yıldızı Zehra Güneş, Twitter'dan yaptığı mizahi paylaşımla takipçilerini güldürdü.

Vakıfbank SK ve Türkiye A millî takımının voleybolcusu olan 22 yaşındaki Zehra Güneş, sosyal medyada verdiği pozlarla sık sık gündeme geliyor.

TOKYO2020 Olimpiyatları ile popülerliğinin zirvesine ulaşan Güneş, adını dünya çapında duyurdu.

Orta oyuncu pozisyonunda görev alan başarılı isim, Twitter'da yaptığı paylaşımla takipçilerini güldürdü.

ZEHRA'NIN SIFAT-U EŞGALİ

Güneş, Twitter'da son zamanlarda moda olan "sıfat'ül eşgal" akımına uydu ve 'Bravo' dediği bir videoyu "3 puanla evimize dönerken benim sıfat-u eşgal" cümlesiyle paylaştı.