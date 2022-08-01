Milli voleybolcu Zehra Güneş hamakta poz verdi! 'Güzelliğin baş döndürdü'

Güzelliğiyle dillerden düşmeyen Milli voleybolcu Zehra Güneş, sosyal medya paylaşımıyla olay yarattı. Genç yıldızın paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu.

7 Temmuz 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Zehra Güneş, voleybola 13 yaşında Vakıfbank'ta başladı.

Bir dönem Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Güneş, uzun yıllardır Vakıfbank formasını terletiyor ve başarıları ile milli takıma damga vuruyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemde.

Her yaptığı hareket ve her paylaştığı fotoğrafla gündemden yaratan genç yıldız, aşk hayatıyla da adından söz ettiriyor.

Eren Dişli ile oldukça güzel bir birlikteliği olan genç isim, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir ödül töreninde derin göğüs dekolteli mini elbisesi ile adından bahsettirmişti.

Yıldız voleybolcu, Yılın Stil Sahibi Sporcusu ödülünü almıştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinden büyük beğeni toplayan 22 yaşındaki genç yıldız, doğal güzelliğiyle ön plana çıkıyor.

Son olarak hamakta poz veren Güneş, görenleri kendisine hayran bıraktı. Genç yıldızın bu paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu.

İşte, Zehra Güneş'in hamakta verdiği poz...