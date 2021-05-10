Milyarder filmi nerede, kaç yılında çekildi? Mesudiye nerede? Milyarder filmi oyuncuları..

Milyarder filmi nerede, kaç yılında çekildi? Mesudiye nerede? Milyarder filmi oyuncuları..

Türk sinemasının kült filmlerinden biri olan Milyarder, bugün Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Peki, Milyarder filmi nerede, kaç yılında çekildi? İşte Milyarder filminin oyuncu kadrosu..

Yönetmen koltuğunda Kartal Tibet'in oturduğu, Yeşilçam’ın efsane filmlerinden biri olan Milyarder, bugün saat 10:45'te Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

Başrolünde Şener Şen'in yer aldığı 1986 Türkiye yapımı komedi dram sinema filmi Milyarder'in nerede ve ne zaman çekildiği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Aynı zamanda filmin konusu ve oyuncu kadrosu da merak ediliyor.

Milli Piyango'dan yılbaşı ikramiyesi çıkan Mesudiyeli Mesut’un hikayesini anlatan Milyarder filmi 80’li yıllarda piyango kazananların hikayesine odaklanıyor.

Peki, Milyarder filmi nerede, kaç yılında çekildi? Mesudiye nerede? İşte, Milyarder filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

MİLYARDER FİLMİ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

Milyarder filmi, Türkiye'nin küçük ilçerinden biri olan Mesudiye'deki tren istasyonunun amiri Mesut'un Millî Piyango'dan büyük ikramiye kazanması ile birlikte çevresinde gelişen olayları anlatmaktadır.

Film, Sapanca tren istasyonunda çekilmiştir. Ordu’nun Mesudiye ilçesi veya Datça’nın Mesudiye köyü ile alakası yoktur.

1980'li yıllarda Milli Piyango'dan yüksek ikramiye kazanan kişilerin kendilerini gizleme yöntemlerini ilham alan film için ilk girişimler 1985 Şubat'ta başladı. İstanbul'a yakın olmaları nedeniyle Adapazarı, Körfez, ve Sapanca aday bölgelerden biriydi. Gerek çevresinin uygunluğu gerekse Sapanca belediyesinin film için yakın temaslarda bulunması sonrası Sapanca seçildi.

Sapanca Belediyesi'nin film ekibi ve oyuncular için özel bir tesis tahsis etmesinden kısa süre sonra 1985 Mayısında filmin çekimlerine start verildi. Filmin çekimlerine çoğunlukla öğleden sonra başlanıyor bazı bölümler gecenin geç saatlerine kadar sürüyordu. Oyuncuların bir kısmı İstanbul'a bir kısmı da Adapazarı'na evlerine veya yakınlarının yanına trenle gittikleri için birçok bölüm gecikmeli çekilmiştir.

Sapanca tren istasyonu lojmanı film nedeniyle yaklaşık 20 gün film ekibine tahsis edilirken istasyonda çalışan gerçek istasyon şefi yıllık izne ayrılmış yerine lojmanda kalmayan bir memur görevlendirilmiştir. Filmde gerçek istasyon şefine ait eşyalar kullanılmış mümkün olduğunca doğal yapıya bağlı kalınmıştır.

Filmin rüya sahneleri (Mesut karakterinin rüyasında trende bileti almak isteyenler tarafından saldırıya uğraması) Adapazarı-Sapanca arasında çekilmiş, bu sahnelerde ve boş tek vagonlu trenler kullanılmıştır.

MİLYARDER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Milyarder filminde, Mesudiye'de istasyon şefi olan Mesut'un piyangoda çok sayıda ölüme sebep olan büyük ikramiye kazanması ve hayatının baştan aşağı değişmesi anlatılmaktadır.

Büyük ikramiyeyi kazandıktan sonra dört bir yandan yeni akrabaları çıkan Mesut ne yapacağını şaşırır.

MİLYARDER FİLMİ OYUNCULARI