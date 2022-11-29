Fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın değişimi! 'Milyonlardan önce-sonra'

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın yıllar önceki halleri takipçilerini şoke etti.

Sosyal medya ünlüleri arasında 4.1 milyon takipçi ile oldukça popüler olan Dilan Polat, lüks yaşamıyla dikkat çekiyor.

Küçük yaşta annesini kaybeden ve birçok zorlukla mücadele eden Dilan Polat, geçimini doğum fotoğrafçılığı ile sağlıyordu.

Kariyerine güzellik merkezi açarak devam eden Polat, kısa süre içerisinde işlerini büyüterek Türkiye'nin dört bir yanına güzellik merkezleri açmaya başladı.

Lise sıralarında tanıştığı sevgilisi Engin Polat ile 2007 yılında hayatını birleştiren fenomen Dilan Polat, şimdilerde milyonluk hediyelerle sosyal medya gündemine geliyor.

Eski halleri gündem oldu

Eşi Engin tarafından lüks ve ihtişamlı sürprizlere boğulan Dilan Polat'ın yıllar önceki hali ortaya çıktı.

Estetik dokunuşlarla büyük bir değişim yapan ünlü fenomenin eski karelerini görenler tanımakta zorlandı.

Burun estetiği olan Dilan Polat, fiziği ve güzelliği ile yıllar içerisinde büyük bir değişim yaşadı.

İşte Dilan Polat ve eşinin eski halleri..