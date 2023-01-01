Petrol
86
3.04%
Euro
20.0236
0.18%
Dolar
18.7015
-0.02%
Altın
1.096
0.45%
Borsa
5509
0.00%
Bitcoin
315.127
-0.11%
BTXN Coin
6.11
4.08%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Sis 7 C

    Milyoner'e katılan Sefo, İrem Derici'ye bağlandı

    Yılbaşı özel programında Kim Milyoner Olmak İster programına katılan Sefo, joker hakkını konserde olan İrem Derici'yi arayarak kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 01.01.2023 - 10:22
    • Güncelleme : 01.01.2023 - 10:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Milyoner'e katılan Sefo, İrem Derici'ye bağlandı

    2023'e merhaba derken, milyonlarca vatandaş ekranları başında yılbaşı özel programları izledi.

    Vatandaşları ekrana bağlayan Kim Milyoner Olmak İster programının bir konuğu ise sevilen rapçi Sefo oldu.

    Konserden yarışmaya bağlandı

    Takıldığı soruda telefon joker hakkını kullanmak isteyen Sefo, bu sırada sahnede olan İrem Derici'ye bağlandı.

    Konserini yarıda kesip telefonunu açan İrem Derici'ye şu soru aktarıldı;

    Balmoral Şatosu ve Windsor Kalesi nerededir?

    • A:Birleşik Krallık
    • B: Monako
    • C: Hollanda
    • D: Danimarka

    İrem Derici, konserdeki hayranları ile birlikte soruya A yanıtını verdi.

    Yaşanan anlar geceye damga vururken, Kenan İmirzalıoğlu'nun Derici'ye "Sen de seyirciye soracaksın galiba" espisi kahkahaya boğdu.

    Milyoner'e katılan Sefo, İrem Derici'ye bağlandı VİDEO

    30 bin TL kazandı

    Yarışmanın ilerleyen saatlerinde 2 joker hakkı bulunurken, bir soruya yanlış cevap veren Sefo, 30 bin TL'lik çek ile yarışmadan ayrıldı.

    Gecede, kazanılan ödüllerin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kurumlardaki çocukların ihtiyaçları için bağışlanacağı aktarıldı.

    Milyoner e katılan Sefo, İrem Derici ye bağlandı #1

    Milyoner e katılan Sefo, İrem Derici ye bağlandı #2

    Milyoner e katılan Sefo, İrem Derici ye bağlandı #3

    Milyoner e katılan Sefo, İrem Derici ye bağlandı #4


    ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM! 31 Aralık 2022 gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
    Gündem

    ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM! 31 Aralık 2022 gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

    Altay Bayındır: 100. yılda şampiyonluk en çok bize yakışır
    Futbol

    Altay Bayındır: 100. yılda şampiyonluk en çok bize yakışır

    Ankara'da veliden öğretmene 'eşime mesaj attın' saldırısı
    3. Sayfa

    Ankara'da veliden öğretmene 'eşime mesaj attın' saldırısı

    Görüş Bildir