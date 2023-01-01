Yılbaşı özel programında Kim Milyoner Olmak İster programına katılan Sefo, joker hakkını konserde olan İrem Derici'yi arayarak kullandı.

2023'e merhaba derken, milyonlarca vatandaş ekranları başında yılbaşı özel programları izledi.

Vatandaşları ekrana bağlayan Kim Milyoner Olmak İster programının bir konuğu ise sevilen rapçi Sefo oldu.

Konserden yarışmaya bağlandı

Takıldığı soruda telefon joker hakkını kullanmak isteyen Sefo, bu sırada sahnede olan İrem Derici'ye bağlandı.

Konserini yarıda kesip telefonunu açan İrem Derici'ye şu soru aktarıldı;

Balmoral Şatosu ve Windsor Kalesi nerededir?

A:Birleşik Krallık

B: Monako

C: Hollanda

D: Danimarka

İrem Derici, konserdeki hayranları ile birlikte soruya A yanıtını verdi.

Yaşanan anlar geceye damga vururken, Kenan İmirzalıoğlu'nun Derici'ye "Sen de seyirciye soracaksın galiba" espisi kahkahaya boğdu.

Milyoner'e katılan Sefo, İrem Derici'ye bağlandı VİDEO



30 bin TL kazandı

Yarışmanın ilerleyen saatlerinde 2 joker hakkı bulunurken, bir soruya yanlış cevap veren Sefo, 30 bin TL'lik çek ile yarışmadan ayrıldı.

Gecede, kazanılan ödüllerin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kurumlardaki çocukların ihtiyaçları için bağışlanacağı aktarıldı.