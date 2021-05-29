Mine Koşan kimdir? İbo Show konuğu Mine Koşan'ın gerçek adı ve biyografisi..

Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Mine Koşan, Star TV ekranlarında yayımlanan İbo Show programına konuk oluyor. Peki, Türk ses sanatçısı Mine Koşan kimdir? İşte Mine Koşan'ın hayatı..

Arabesk müziğinin önde gelen isimlerinden biri olan Mine Koşan, Star TV'nin ilgiyle takip edilen eğlence programı İbo Show'un bu haftaki konukları arasında yer alıyor.

Programın izleyicileri, 'Mine Koşan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, gerçek adı ne?' gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Mine Koşan'ın hayatının yanı sıra şarkıları da merak ediliyor.

Peki Mine Koşan kimdir? İbo Show konuğu Mine Koşan hakkında bilgiler...

MİNE KOŞAN KİMDİR?

Asıl adı Armina Koşaryan olan sanatçı, halk arasında Mine Koşan olarak bilinmektedir.

17 Aralık 1958 tarihinde Mısır’ın başkenti Kahire şehrinde dünyaya gelen Koşan, 7 yaşında iken babasının teşviki ile müziğe başlamış ve İstanbul Aksaray Türk Musiki Cemiyeti'nde halk müziği eğitimi almıştır.

Başrollerinde Fatma Girik ve Tugay Toksöz'ün yer aldığı 1968 yapımı ''Ezo Gelin'' adlı filmde, dublaj türkü söylemiştir. 13 yaşında Vedat Yıldırımbora bestesi olan ''Yağmur'' adlı plağı ile ünlenmiş ve 1974 yılında yine Vedat Yıldırımbora bestesi olan ''Dert Bende'' adlı şarkısı ile zirveye çıkmıştır.

1976 yılında henüz 18 yaşındayken ''Kara Vicdanlı'' adlı şarkısı ile ününü perçinlemiştir. 1976 yılında Öztürk Serengil'in Libya'da açtığı ''Nadi Elshati'' adlı gazinoda program yapmak ve Arap alemine de hitap edebilmek için diksiyon dersleri alarak Arapçasını ilerletmiştir.

1978 yılında eşi ile birlikte albüm yapmak ve Arapça konser vermek için Mısır‘a giden Koşan, klasik Arap orkestrası eşliğinde Akustik Ekaat Seeid Derviş salonunda 3 ayrı konser vermiştir.

1979 yılında Kahire‘de kaldıkları sırada ''Kahire’de'' adlı bir albüm de yapmış ve Kahire’de 2 yıl kaldıktan sonra İstanbul’a geri dönmüştür. Rol aldığı yapımların dışında, ''Savulun Geliyorum'' (1972) ve ''Korkusuzlar'', ''Yedi Belalılar'' (1974) adlı filmlerde şarkılarıyla yer almıştır.

MİNE KOŞAN KAÇ KEZ EVLENDİ?

1974 yılında 16 yaşındayken besteci Müzisyen Vedat Yıldırımbora ile evlenen Mine Koşan, bu evliliği 1987 yılında noktalamıştır. Ardından Mısırlı biri ile kısa bir evlilik yapmıştır.

2007 yılında Star TV’de yayımlanan ''Popstar Alaturka'' yarışmasında birlikte sahneye çıktığı, kendinden 23 yaş küçük Erhan Yeşil ile 8 Mart 2010 tarihinde evlmiştir. Koşan, Kasım 2010 tarihinde Yeşil'e boşanma davası açmış ve ikili 2011 yılında yollarını ayırmıştır.