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    Mine Tugay bacaklarını açıp poz verdi, takipçileri yerinde duramadı! 'Sayende fetişim var'

    Instagram hesabından paylaşım yapan Mine Tugay, bacak dekoltesiyle ortalığı salladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2022 - 15:53
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    Mine Tugay bacaklarını açıp poz verdi, takipçileri yerinde duramadı! 'Sayende fetişim var'

    "Gülümse Kaderine" dizisiyle setlere geri dönen Mine Tugay'ın ekran macerası kısa sürse de, takipçilerinin ilgisi hiç azalmıyor.

    Medcezir dizisindeki "Ender Serezli" karakteriyle çıkış yapan ve her rolün hakkını veren Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

    1997 yılından bu yana oyunculuk yapmayı sürdüren Tugay, Gülbeyaz isimli 2003 yılında yayınlanan dizi ile tanınmaya başlamıştı.

    Ardından Behzat Ç., Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Zalim İstanbul gibi dizilerle ekranlarda yer aldı.

    Oyunculuğu kadar güzelliği ile de dillerde olan 43 yaşındaki Mine Tugay, bir o kadar da cesur.

    Mine Tugay'ın yeni paylaşımı

    Kızıl saçları ve beyaz teniyle hem seksi hem güzel olduğu sosyal medyada sürekli konuşulan Mine Tugay, eteğiyle kamera karşısına geçti.

    Genç kızlara taş çıkartan fiziğiyle bacak dekoltesi veren Mine Tugay, takipçilerini mest etti.

    Ünlü oyuncunun hayranları, özellikle ayaklarına dair yorumlarda bulundu.

    3 milyon takipçili Instagram hesabından paylaşım yapan Tugay'a, "Ayakların çok güzel", "Çok seksisin", "Ayakların beni büyülüyor", "Kraliçe", "Tablo gibisin" yazıldı.

    Mine Tugay bacaklarını açıp poz verdi, takipçileri yerinde duramadı! Sayende fetişim var #1

    Mine Tugay bacaklarını açıp poz verdi, takipçileri yerinde duramadı! Sayende fetişim var #2

    Mine Tugay bacaklarını açıp poz verdi, takipçileri yerinde duramadı! Sayende fetişim var #3

    Mine Tugay bacaklarını açıp poz verdi, takipçileri yerinde duramadı! Sayende fetişim var #4


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