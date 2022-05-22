Mine Tugay bembeyaz tenine giydiği dekolteli elbisesiyle fizik şov yaptı! 'Ne güzel yaratmış seni yaradan'

Mine Tugay bembeyaz tenine giydiği dekolteli elbisesiyle fizik şov yaptı! 'Ne güzel yaratmış seni yaradan'

Şimdilerde Gülümse Kaderine dizisinde rol alan Mine Tugay, cesur paylaşımlarına tam gaz devam ediyor. Göbek dekolteli elbisesiyle poz veren Tugay'a kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Gülbeyaz, Aliye, Öyle Bir Geçer Zaman ki gibi iddialı dizilerde rol alan Mine Tugay, Medcezir dizisinde hayat verdiği Ender Serezli karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmayı başardı.

Son olarak Zalim İstanbul dizisiyle izleyici karşısına çıkan Mine Tugay, bir süre ekranlarda yer almadı.

Uzun bir aranın ardından setlere geri dönen Mine Tugay, şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanan Gülümse Kaderine dizisinde boy gösteriyor.

Dizide Neval karakterini canlandıran Tugay, performansının yanı sıra kusursuz güzelliğiyle de beğeni topluyor.

Kızıl saçları ve fit haliyle kendine hayran bırakan Tugay, sık sık cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Genç kızlara taş çıkaran bir fiziğe sahip olan güzel oyuncu, son paylaşımıyla da sosyal medyayı salladı.

Göbek dekolteli elbisesiyle poz verdi

Yıllar içerisinde güzelliğine güzellik katan Mine Tugay, göbek dekolteli ve derin yırtmçalı siyah elbisesiyle poz verdi.

43 yaşında olmasına rağmen yaşını göstermeyen Mine Tugay, verdiği pozları 3 milyonu aşkın takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştı.

Beyaz tenine giydiği her kıyafeti yakıştıran oyuncunun karelerine, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Köpeğini kucağına oturtan ve makyajıyla olay olan güzel oyuncuya, "Abartmasak mı artık?'', ''Ne güzel yaratmış seni yaradan'', ''Bal gibi'' , ''Dünyanın en güzel kadını'' gibi yorumlar geldi.

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