Mine Tugay bembeyaz tenine giydiği elbisesiyle göğüs ve bacak şov yaptı! Kasığına kadar açtı, köpeğini oturttu

Mine Tugay bembeyaz tenine giydiği elbisesiyle göğüs ve bacak şov yaptı! Kasığına kadar açtı, köpeğini oturttu

Türkiye'nin en güzel kadınları arasında gösterilen ve şu sıralar ekranda yer almayan Mine Tugay, sosyal medya hesabından verdiği göğüs ve bacak dekolteli pozlarıyla olay oldu.

28 Temmuz 1978 yılında Konya'da dünyaya gelen Mine Tugay, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizideki Suna karakteri sayesinde tanındı ve kariyer basamaklarını hızla tırmandı.

Semaver Kumpanya ve Tiyatro Dot 'ın sahnelediği oyunlarda yer alan güzel isim, asıl çıkışını ise Medcezir'de yaptı.

Çilek Kokusu, Paramparça, Zalim İstanbul ile Masum ve Güzel gibi sayısız projede yer alan Tugay, bir ara estetiksiz kareleri ile gündem olmuştu.

Herkes Mine Tugay'ın doğal güzel olmadığını savunurken, bazı hayranları ise her halinin güzel olduğunu söyledi.

Estetiksiz yorumlara karşı herhangi bir açıklama yapmayan Tugay, sosyal medya paylaşımlarında hız kesmiyor.

Gece mavisi bir elbise giyen ve fiziği ile şov yapan Tugay'a binlerce yorum ve beğeni geldi.

MİNE TUGAY COŞTU

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Medcezir, Kalp Hırsızı, Çilek Kokusu ve Paramparça dizilerinde yer alan Mine Tugay, cesur pozlarıyla bilinen biri.

Beyaz tenine giydiği her kıyafeti yakıştıran Tugay'ın kızıl saçları ise herkesin beğendiği detaylar arasında yer alıyor.

Son olarak gece mavisi elbisesiyle ortalığı kasıp kavuran Tugay hem bacak hem de göğüs şov yaptı.

Köpeğini kucağına oturtan ve makyajıyla olay olan güzel oyuncuya, "Artık ekrana dön" , "Seni çok özledik" , "Çok güzelsin çok" tarzında yorumlar geldi.