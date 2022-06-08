Mine Tugay ceketini açarak poz verdi, takipçilerine 'hangisi' diye sordu! 'Hepsi güzelim hepsi'

Mine Tugay ceketini açarak poz verdi, takipçilerine 'hangisi' diye sordu! 'Hepsi güzelim hepsi'

Mine Tugay, Instagram hesabından yayınladığı pozlarıyla takipçilerinin fikrini sordu. Payetli elbisesiyle dekolte veren Tugay'a binlerce yorum geldi.

43 yaşındaki oyuncu Mine Tugay, cesur kareleriyle sosyal medyanın nabzını değiştirmeyi başarıyor.

Son olarak "Gülümse Kaderine" dizisiyle ekranlara Mine Tugay'ın macerası kısa sürse de, takipçisinin ilgisi hiç azalmadı.

1997 yılından bu yana oyunculuk yapmayı sürdüren Tugay, oyunculuğu kadar güzelliği ile de dillere destan oldu.

Byeaz teni ve turuncu saçlarıyla dikkat çeken güzel oyuncu, aynı zamanda bir o kadar da cesur.

Her bir karesi sosyal medyada konu olan Mine Tugay, bu kez payetli ceket elbisesiyle kamera karşısına geçti.

Mine Tugay'dan yeni kareler

Genç kızlara taş çıkartan fiziğiyle göğüs dekoltesi veren Mine Tugay, takipçilerine "1,2,3?" diye sordu.

Mine Tugay'ın 3 karesine de beğeni yağdıran takipçileri, "Hepsi birbirinden güzel" yorumunda bulundu.

İşte o pozlar...